Usluga autonomnih robotaksija biće dostupna u EU, ali i u drugim evropskim zemljama koje nisu članice.

Izvor: Bolt

Robotaksiji stižu u Evropu, potvrdili su iz popularne platforme Bolt, koja je za realizaciju ovog projekta udružila snage sa kompanijom Pony.ai.

Kako se navodi, partnerstvo će donijeti pionirsku tehnologiju autonomne vožnje nivoa 4, koju razvija Pony.ai, u Bolt-ovu ponudu. Fokus će u početku biti na testiranju u realnim uslovima, bezbjednosnim provjerama i oblikovanju korisničkog iskustva, kako bi se omogućila potpuno autonomna vožnja bez vozača.

Prvi gradovi za implementaciju biće odabrani među državama članicama EU, ali i evropskim zemljama koje nisu dio Unije.

Očekuje se da će ovo partnerstvo dodatno ojačati prisustvo Pony.ai u Evropi zahvaljujući Bolt-ovom regulatornom znanju i širokoj mreži na kontinentu.

"Partnerstvo sa Boltom predstavlja važan korak u našem globalnom širenju. Kombinovanjem Pony.ai tehnologije autonomne vožnje sa Bolt-ovim dubinskim razumijevanjem evropske mobilnosti možemo da ubrzamo uvođenje sigurne i pouzdane robotaksi tehnologije. Evropa je brzo rastuće i veoma perspektivno tržište autonomne mobilnosti, a verujemo da će nam ova saradnja pružiti snažno uporište za budući rast. Radujemo se stvaranju nove vrijednosti zajedno", izjavio je dr Džejms Peng, osnivač i izvršni direktor Pony.ai.

Vođena vizijom "autonomne mobilnosti svuda", kompanija Pony.ai nastavlja da unapređuje razvoj i komercijalizaciju robotaksija širom sveta. Partnerstvo sa Boltom omogućiće korisnicima ove aplikacije, kojih u Evropi ima oko 200 miliona, pristup još jednom obliku prevoza, prenosi Zimo.

“Autonomna vozila transformisaće način na koji se ljudi i roba kreću, a Bolt je ponosan što sarađuje sa Pony.ai u trenutku kada kompanija širi svoju tehnologiju autonomne vožnje. Kao jedina nezavisna platforma za naručivanje vožnji na zahtjev osnovana u Evropi koja se takmiči globalno, Bolt je jedinstveno pozicioniran da pomogne u odgovornom i efikasnom širenju autonomnih vozila, u potpunosti u skladu sa evropskim bezbjednosnim i podacima standardima”, rekao je Markus Vilig, osnivač i izvršni direktor Bolt-a.