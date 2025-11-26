Potpuno električne letjelice kreću se do 320 km/sat, gotovo su nečujne u vazduhu i skraćuju rutu od aerodroma do centra sa 45 na samo 10 minuta.

Izvor: YouTube / Joby Aviation

Američka kompanija "Joby Aviation" planira da sledeće godine pokrene komercijalnu uslugu letećih taksija u Dubaiju, koristeći potpuno električne letjelice brzine do 320 kilometara na čas, prenio je NBC.

"Joby" je nedavno postao prvi operator električnih vazdušnih taksija koji je izveo let u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a tehnologija se paralelno razvija u bazi Edvards u Teksasu i u UAE.

Test pilot Piter Vilson ocijenio je letjelicu kao "izvanredno stabilnu i jednostavnu za upravljanje", dodajući da šest propelera obezbjeđuje dodatni nivo bezbijednosti.

Prema kompaniji, cijena vožnje biće uporediva sa Uber uslugom, ali usluga neće biti direktno "od vrata do vrata".

Izvor: YouTube / Joby Aviation

Putnici će preko aplikacije pozivati avion na specijalizovane vertiporte - četiri su planirana u Dubaiju, uključujući i onaj na aerodromu Al Maktum. Nakon slijetanja, prevoz do krajnje destinacije biće obezbijeđen automobilom.

"Joby" je naveo da bi put od 45 minuta od aerodroma do centra grada mogao da bude skraćen na samo 10 minuta, budući da letjelice lete na visini od 450 do 900 metara, uz domet od oko 160 kilometara.

Izvršni direktor kompanije Džo Ben Bevirt rekao je da je dizajn letjelice optimizovan tokom 16 godina kako bi bila "značajno tiša od helikoptera", gotovo nečujna u letu.

Budući da je riječ o letjelici na baterije, svaki vertiport mora da ima punjače za održavanje ritma letova.

Bevirt je naveo da bi Dubai mogao da bude prvi grad koji uvodi takvu uslugu, ali da očekuje da će mu se ubrzo pridružiti i nekoliko američkih gradova, uprkos regulatornim izazovima.

Avio-stručnjak Robert L. Diči iz Los Anđelesa tvrdi da bi zbog gustog vazdušnog prostora, rizika od nezgoda i visokih troškova, takva usluga "mogla da bude neodrživa bez državnih subvencija".

Leteći taksi u Dubaiju Izvor: YouTube / Joby Aviation

Izvor: 021