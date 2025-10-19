Leteći taksi EHang VT35 uskoro bi mogao da obavi svoj prvi komercijalni let u urbanim sredinama - potpuno autonomno.
Kineska kompanija EHang pomjerila je granice električne mobilnosti predstavljanjem VT35, autonomnog letećeg taksija koji može da preleti 200 kilometara na jednom punjenju. Snimak testiranja letjelice brzo je postao viralan, a nova letjelica bi mogla da promijeni način na koji razmišljamo o gradskom transportu.
Prema saopštenju kompanije, VT35 je dizajniran da "pretvori međugradska putovanja u bezbjedno, rutinsko i efikasno iskustvo". Riječ je o novoj generaciji eVTOL (electric vertical take-off and landing) letjelica koje lete potpuno autonomno, bez potrebe za pilotom.
VT35 je premijerno prikazan 13. oktobra u gradu Hefeju u provinciji Anhuej. Naslednik je ranijeg VT30 prototipa i ima dva sjedišta, napredni autonomni sistem upravljanja, električni pogon i kompaktan okvir koji omogućava sigurnije i stabilnije letenje u urbanim uslovima.Izvor: YouTube / EHang
Najveća novina ovog modela odnosi se na efikasnost pogona - jedno punjenje baterije dovoljno je za let dužine do 200 kilometara, uz maksimalnu brzinu krstarenja od oko 215 km/h. Ove performanse postignute su zahvaljujući zadnjem potisnom propeleru i fiksnim krilima, koji povećavaju aerodinamičnost pri horizontalnom letu.
Za vertikalno poletanje i slijetanje zaduženo je osam manjih propelera, što omogućava da taksi sleće i uzleće sa krovova zgrada, parkinga i drugih manjih površina. EHang ističe da bi u budućnosti letjelica mogla da povezuje i udaljenije oblasti, pa čak i prelazi planinske lance ili vodena prostranstva.Izvor: eHANG
Tokom nedavne demonstracije, VT35 je uspješno izveo svoju prvu kompletnu tranziciju iz vertikalnog poletanja u horizontalni let – važan korak za ovu klasu električnih letelica.
Iako je fokus na funkcionalnosti, EHang nije zaboravio ni udobnost putnika. Kabina je luksuzno opremljena kožnim sedištima, a centralni ekran osjetljiv na dodir služi i kao komandna tabla i kao multimedijalni interfejs. Putnici i operateri mogu glasom i dodirom da podešavaju temperaturu, navigaciju i osvetljenje.
Na polju bezbjednosti, VT35 ima sisteme za detekciju i izbjegavanje prepreka, kao i višestruke sigurnosne mehanizme koji smanjuju rizik od bilo kakvih tehničkih problema tokom leta.
200 km na baterije, bez pilota u kabini: Kinezi demonstrirali sledeću generaciju letećih taksija
"Kao pionir u eVTOL tehnologiji bez pilota, EHang nastavlja da optimizuje performanse i širi primjenu svojih letjelica, sa ciljem da javnosti ponudi bezbjedna, pametna i dostupna rešenja za održivu budućnost u avio-industriji", rekao je osnivač i direktor kompanije Huadži Hu.
Očekivana cijena letećeg taksija iznosi oko 780.000 dolara, ali globalni datum komercijalnog lansiranja još nije objavljen. Trenutno se obavljaju završna testiranja i provere letne sposobnosti pre nego što vozilo započne prve komercijalne letove.