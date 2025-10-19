Leteći taksi EHang VT35 uskoro bi mogao da obavi svoj prvi komercijalni let u urbanim sredinama - potpuno autonomno.

Izvor: YouTube / EHang

Kineska kompanija EHang pomjerila je granice električne mobilnosti predstavljanjem VT35, autonomnog letećeg taksija koji može da preleti 200 kilometara na jednom punjenju. Snimak testiranja letjelice brzo je postao viralan, a nova letjelica bi mogla da promijeni način na koji razmišljamo o gradskom transportu.

Prema saopštenju kompanije, VT35 je dizajniran da "pretvori međugradska putovanja u bezbjedno, rutinsko i efikasno iskustvo". Riječ je o novoj generaciji eVTOL (electric vertical take-off and landing) letjelica koje lete potpuno autonomno, bez potrebe za pilotom.

VT35 je premijerno prikazan 13. oktobra u gradu Hefeju u provinciji Anhuej. Naslednik je ranijeg VT30 prototipa i ima dva sjedišta, napredni autonomni sistem upravljanja, električni pogon i kompaktan okvir koji omogućava sigurnije i stabilnije letenje u urbanim uslovima.

Izvor: YouTube / EHang

Najveća novina ovog modela odnosi se na efikasnost pogona - jedno punjenje baterije dovoljno je za let dužine do 200 kilometara, uz maksimalnu brzinu krstarenja od oko 215 km/h. Ove performanse postignute su zahvaljujući zadnjem potisnom propeleru i fiksnim krilima, koji povećavaju aerodinamičnost pri horizontalnom letu.

Za vertikalno poletanje i slijetanje zaduženo je osam manjih propelera, što omogućava da taksi sleće i uzleće sa krovova zgrada, parkinga i drugih manjih površina. EHang ističe da bi u budućnosti letjelica mogla da povezuje i udaljenije oblasti, pa čak i prelazi planinske lance ili vodena prostranstva.

Izvor: eHANG

Tokom nedavne demonstracije, VT35 je uspješno izveo svoju prvu kompletnu tranziciju iz vertikalnog poletanja u horizontalni let – važan korak za ovu klasu električnih letelica.

Iako je fokus na funkcionalnosti, EHang nije zaboravio ni udobnost putnika. Kabina je luksuzno opremljena kožnim sedištima, a centralni ekran osjetljiv na dodir služi i kao komandna tabla i kao multimedijalni interfejs. Putnici i operateri mogu glasom i dodirom da podešavaju temperaturu, navigaciju i osvetljenje.

Na polju bezbjednosti, VT35 ima sisteme za detekciju i izbjegavanje prepreka, kao i višestruke sigurnosne mehanizme koji smanjuju rizik od bilo kakvih tehničkih problema tokom leta.

"Kao pionir u eVTOL tehnologiji bez pilota, EHang nastavlja da optimizuje performanse i širi primjenu svojih letjelica, sa ciljem da javnosti ponudi bezbjedna, pametna i dostupna rešenja za održivu budućnost u avio-industriji", rekao je osnivač i direktor kompanije Huadži Hu.

Očekivana cijena letećeg taksija iznosi oko 780.000 dolara, ali globalni datum komercijalnog lansiranja još nije objavljen. Trenutno se obavljaju završna testiranja i provere letne sposobnosti pre nego što vozilo započne prve komercijalne letove.