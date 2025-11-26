Naučnici iz Italije i Velike Britanije otkrili su da veliki jezički modeli samo naizgled razumeju šale - stvarnost je potpuno drugačija.

Izvor: Pixabay

Komunikacija sa velikim jezičkim modelima može da djeluje prilično skladno i prirodno, sve dok se vještačka inteligencija ne suoči sa finim humorom i dvosmislenim značenjima koja su sastavni deo šale. Do tog zaključka došli su britanski i italijanski istraživači u studiji koju prenosi The Guardian.

Autori istraživanja otkrili su da veliki jezički modeli umieju da prepoznaju strukturu humora, ali imaju ozbiljne poteškoće da shvate značenje. Na primjer, kada se ključna riječ u igri riječi zamjeni nekom drugom, što bi za ljude u potpunosti uklonilo humor, AI modeli i dalje smatraju da je riječ o šali.

Kao primjer korišćena je fraza: "Duge bajke imaju tendenciju da budu zmajevite" (Long fairy tales have a tendency to dragon). Poenta šale je u tome što poslednja riječ zvuči isto kao glagol "drag on" (otegnuti se), pa se igra na dvosmislenost značenja. Čak i kada su autori eksperimenta zamijenili "zmaja" glagolom "otegnuti" ili nekom potpuno nasumičnom riječju, vještačka inteligencija je i dalje smatrala da je rečenica šala.

Kako je objasnio jedan od autora studije, veliki jezički modeli pamte ono što su naučili tokom treninga. Kada je riječ o humoru, pamte dosetke koje poznaju, ali to ne znači da ih zaista razumiju. Zamjena ključnih riječi u vicu za vještačku inteligenciju nije radikalna transformacija i ona nastavlja da vjeruje da je i dalje rieč o šali. Za sada veliki jezički modeli jednostavno nisu sposobni da zaista razumiju humor, zaključuju istraživači.

Štaviše, kada se vještačka inteligencija suoči sa nepoznatom igrom riječi, može da prepozna šalu u samo 20% slučajeva. Prema autorima, ljudi bi trebalo da budu oprezni kada koriste velike jezičke modele u oblastima koje zahtevaju humor, empatiju i kulturne nijanse. Uvjerenje da vještačka inteligencija zaista razumije humor je samo iluzija.

