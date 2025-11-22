Nakon desktop verzije, pregledač kompanije Perplexity stigao je i na pametne telefone.

Izvor: Perplexity

Android korisnici sada mogu da iz Google Play prodavnice preuzmu i instaliraju Comet, pregledač kojeg pokreće Perplexity veštačka inteligencija.

Za razliku od Chrome-a, Edge-a i drugih mobilnih pregledača koji imaju AI kao ekstenziju, Comet stavlja AI na prvo mjesto, što znači da nudi funkcije koje inače ne biste pronašli kod konkurencije. To takođe znači da je pisanje ili razgovor sa četbotom glavni način interakcije korisnika sa Comet-om. Najzanimljivija funkcija je mogućnost da koristite Comet Assistant kao agenta koji će obavljati određene radnje umjesto vas.

Na primjer, možete da pitate Comet da pronađe najbolje cijene avio-karata za Pariz za sledeći mjesec. Ili da tražite od pregledača da otkrije koja od tri para zvučnika koje razmatrate ima najbolji odnos cijene i kvaliteta. Možete i da zamolite Comet da sažme PDF izveštaj za posao i pošalje rezultate vašem menadžeru putem mejla.

Izvor: Perplexity

Comet koristi Perplexity AI pretragu kao podrazumijevani alat za pretragu (može da se promijeni). Umesto da isporučuje listu plavih linkova kao Google pretraga, Perplexity AI daje složene odgovore potkrepljene izvorima. Glasovni režim omogućava korisnicima potpuno hands-free korišćenje pregledača, pretrage i navigacije. Uz aplikacije poput Gmail-a i Google Calendar-a, Comet može da vam pomogne da zakažete događaje i organizujete inboks.

Kada je Comet prvi put lansiran za desktop računare u julu ove godine, bio je potreban skup Perplexity Pro plan da biste ga isprobali. Srećom, Perplexity je prošlog mjeseca ukinuo ovo ograničenje i učinio svoj AI pregledač potpuno besplatnim za sve korisnike.