Ovaj digitalni model otvara potpuno nove mogućnosti za proučavanje bolesti poput alchajmera i epilepsije, bez eksperimenata na živom tkivu, i predstavlja korak bliže ka simulaciji ljudskog mozga.

Izvor: YouTube/PDSA

U jednom od najimpresivnijih poduhvata u neuronauci, tim istraživača je koristeći superračunar Fugaku stvorio virtuelnu verziju moždane kore miša koja je nevjerovatno detaljna.

Ova digitalna simulacija, za koju mnogi kažu da je najživlja do sada, omogućava naučnicima da prate neuronsku aktivnost u virtuelnom mozgu , kao da prate "živi" sistem.

Kako je napravljen virtuelni mozak?

Osnovu za ovaj model čine ogromne biološke baze podataka koje je obezbijedio Institut Alen. Riječ je o jasnoj mapi tipova neurona, njihovih međusobnih veza i strukture. Zatim je sve to "oživljeno" zahvaljujući superračunaru Fugaku, koji je jedan od najmoćnijih na svijetu i sposoban je da izračuna kvadrilione operacija u sekundi.

U modelu je simulirano blizu deset miliona neurona,koji su povezani sa oko 26 milijardi sinapsi, a sam virtuelni mozak obuhvata 86 međusobno povezanih regija moždane kore.

Ono što je zaista impresivno je da ova simulacija nije samo „šema". U njoj se prati i kretanje jona kroz membrane neurona, varijacije električnog naboja unutar različitih delova jednog neurona, kao i aktivnost sinapsi.

Istraživači koriste alate kao što su Brain Modeling ToolKit i Neulite da bi matematičke jednačine pretvorili u "žive" virtuelne neurone koji komuniciraju jedni s drugima, baš kao pravi.

Zašto je ovaj model veliki korak napred

Do sada su eksperimenti na živom tkivu ili životinjama bili duži, složeniji i ograničeni. Sa ovim virtuelnim mozgom, naučnici mogu „posmatrati" kako prave bolesti poput alchajmerove bolesti ili epilepsije nastaju i razvijaju se korak po korak, u digitalnom okruženju.

Osim toga, mogu da prate kako talasi moždane aktivnosti doprinose percepciji, pažnji i drugim složenim procesima. Istraživači sada mogu da testiraju svoje hipoteze virtuelno, ne moraju uvjek da rade eksperimente na živim mozgovima što je bezbjednije i etički prihvatljivije.

Anton Arkhipov sa Instituta Alen kaže da je ovaj uspjeh ogroman tehnički napredak: „Ovo pokazuje da, kada imamo dovoljno računarske snage, možemo da pokrenemo prave simulacije mozga. To više nije samo teorija."

Tehnička moć na djelu

Superračunar Fugaku nije izabran slučajno. Razvile su ga japanske institucije RIKEN i Fujitsu. Njegova arhitektura omogućava da više od 400 kvadriliona operacija bude obrađeno u sekundi , a to je sasvim na nivou kako kaže Arkhipov "računara koji može da simulira male delove mozga u stvarnom vremenu".

Šta ovo znači - i koji su sledeći koraci?

Ova simulacija otvara potpuno novi prozor u to kako razmišljamo o mozgu. Umjesto da se oslanjamo isključivo na žive uzorke, možemo da pokrenemo „virtuelne eksperimente", da vidimo kako neuronska mreža reaguje na bolest, stimulaciju ili oštećenje i da testiramo potencijalne terapije bez rizika po živi organizam.

Međutim, istraživači i sami priznaju da ovo nije kraj. Model je zasnovan na mišijem mozgu jer iako miš predstavlja važan model organizma za ljudski mozak, on nije njegova direktna kopija.

Ipak, ovo je ogroman korak ka ambiciji da se jednog dana napravi simulacija cijelog mozga - možda i ljudskog, sa biofizičkim detaljima. Arkhipov i tim istraživača vide budućnost u kojoj je takav model realnost, a ne naučna fantastika.

Etička i naučna perspektiva

Pored tehničke inovacije, ovaj projekat nosi i duboku etičku vrijednost. Budući da simulacije koje stvorimo mogu da „predvide" bolesti još prije nego što se razviju, one mogu da nam pomognu da otkrijemo nove terapije ranije, brže i bez ugrožavanja živih subjekata.

To bi moglo da transformiše način na koji istražujemo alchajmerovu bolest, epilepsiju ili druge neurološke poremećaje.

Sa druge strane, naučnici su jasni da simulacija, makar i detaljna , nije ista kao živi mozak. Postoje faktori koje je teško modelovati- individualne varijacije, dugoročne promene, uticaj okoline, interakcije izvan moždanih ćelija i još mnogo toga.