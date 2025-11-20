Prije nego što pozovete tehničku podršku, otkrijte kako sami možete da riješite najčešće probleme sa Wi-Fi mrežom i obezbijedite stabilnu konekciju.

Izvor: MONDO portal.

Nestabilan Wi-Fi može da poremeti rad, zabavu i komunikaciju, ali uzrok je često mnogo jednostavniji nego što mislite. Najčešći savjet tehničke podrške ujedno je i najefikasniji - restartujte mrežnu opremu. Postoji dobar razlog za to: vaš modem i ruter su mali računari čija se memorija vremenom zatrpa greškama, što dovodi do prekida veze.

Pravilno restartovanje podrazumeva isključivanje uređaja iz struje na 60 sekundi, a zatim i ponovno uključivanje. Ovaj postupak često rješava probleme u komunikaciji.

Dok su uređaji isključeni, provjerite i da li su svi mrežni kablovi čvrsto povezani, jer labav priključak može izazvati frustrirajuće prekide.

Položaj rutera je ključan za jačinu Wi-Fi signala. Mnogi ga drže sakrivenog u uglu ili ormaru, što je ozbiljna greška. Wi-Fi signal slabi sa udaljenošću i teško prolazi kroz prepreke poput zidova od kamena, velikih metalnih predmeta ili akvarijuma. Idealna pozicija za ruter je povišeno i centralno mjesto u domu, odakle signal može ravnomjerno da pokrije sve prostorije.

Izbegavajte da ga postavljate blizu kuhinje zbog mikrotalasne pećnice i drugih uređaja koji stvaraju smetnje.

Wi-Fi 5 ruter

Izvor: SmartLife / Marko Nešović

Imajte na umu i to da vaša bežična mreža nije sama u etru. Brojni uređaji mogu da stvaraju interferenciju, naročito oni koji rade na frekvenciji od 2.4 GHz. U stambenim zgradama dodatni problem je zagušenost Wi-Fi kanala, gdje se desetine mreža međusobno ometaju. Ako vaš ruter i uređaji to podržavaju, pređite na 5 ili 6 GHz frekvencijski pojas koji je manje opterećen. Ako ste ograničeni na 2.4 GHz, u podešavanjima rutera možete ručno birati kanale koji su obično najmanje zauzeti (najčešće 1, 6 ili 11).

Moderna domaćinstva su prepuna uređaja povezanih na internet. Ako više njih istovremeno radi zahtjevne zadatke, poput strimovanja 4K videa ili onlajn igranja, može doći do zagušenja, piše Večernji. Vaš ruter, posebno ako je stariji model, možda nema dovoljno propusnog opsega da obradi sav saobraćaj, što dovodi do usporavanja i prekida. Slično tome, vaš internet paket možda više ne pruža zadovoljavajuću brzinu. Privremeno isključite manje važne uređaje i provjerite da li se veza popravlja, a dugoročno razmislite o nabavci novijeg rutera ili bržeg paketa.

Ako osnovni koraci ne pomognu, vrijeme je za dublju analizu. Zastarjeo softver je čest uzrok problema - provjerite zvanični sajt proizvođača vašeg rutera i instalirajte najnoviji firmver, a na računaru ažurirajte drajvere mrežne kartice. Ponekad problem uopšte nije do vas, već do provajdera koji ima privremeni prekid usluge, što možete lako provjeriti pozivom korisničkoj podršci. Takođe, zaštitite mrežu jakom lozinkom kako biste spriječili da drugi troše vaš protok. Na kraju, provjerite i podešavanja upravljanja energijom na laptopu, jer ona ponekad deaktiviraju Wi-Fi radi uštede baterije, kao i antivirus ili VPN, koji takođe mogu izazvati prekide.