Google Play je otkrio najbolje aplikacije i igre za 2025. godinu - od neočekivanog šampiona do hit naslova koji već osvajaju korisnike. Donosimo kompletan pregled pobjednika.
Sada već tradicionalno, Google Play se vratio da obeleži kraj još jedne godine svojim izborom najboljih Android aplikacija i igara u 2025.
S obzirom na to koliko je tehnološka zajednica opsednuta AI tehnologijama, možda će vas iznenaditi da je ovogodišnji pobjednik u kategoriji "Najbolja aplikacija" - Focus Friend by Hank Green. Opisana kao "prijatan, gamifikovan tajmer za fokus", Focus Friend kombinuje praktičnost alata za život bez ometanja sa razigranošću Tamagočija, a sve to uz podršku istoimenog pisca i Jutjubera.Izvor: YouTube / Google Play
Iako na prvi pogled izgleda kao igra, Focus Friend nije Google Play-jev izbor za najbolju igru 2025. Tu titulu je ponela mnogo poznatija franšiza: Pokémon TCG Pocket. Opisana je kao "autentičan" port popularne kartaške igre, kompletiran fokusom na prelepe nove dizajne kartica i ugrađene booster pakete.Izvor: YouTube / Google Play
Google takođe dodjeljuje nagrade za aplikacije i igre za više uređaja, pri čemu je nagrada za najbolju aplikaciju pripala Luminar-u, a nagrada za najbolju igru u ovog segmentu Disney Speedstorm naslovu.
Luminar je ujedno i prvi nagovještaj AI-ja u ovogodišnjem izboru, jer njegovi alati za obradu fotografija zasnovani na veštačkoj inteligenciji ciljaju i korisnike Google Photos-a i korisnike Photoshop-a. Disney Speedstorm je mobilna igra iz žanra karting trka, koji je već pretrpan konkurencijom. Zasniva se na formuli igara kao što su Mario Kart, ali umjesto Nintendo likova i svetova koristi Disney likove i lokacije.
Evo i ostalih pobjednika u izboru najboljih aplikacija i igara u 2025 godine:
- Najbolje za zabavu: Edits, Instagram aplikacija
- Najbolje za lični razvoj: Focus Friend by Hank Green
- Najbolje za svakodnevnu upotrebu: Wiser - 15 Minute Audio Books
- Najbolji skriveni dragulj: Pingo AI Language Learning
- Najbolje za porodice: ABCmouse 2: Kids Learning Game
- Najbolje za satove: SleepisolBio: sleep, alarm
- Najbolje za velike ekrane: Goodnotes: Notes, docs, PDF
- Najbolje za automobile: SoundCloud: The Music You Love
- Najbolje za XR headset-ove: Calm - Sleep, Meditate, Relax
- Najbolja multiplejer igra: Dunk City Dynasty
- Najbolje za kratke sesije igranja: Candy Crush Solitaire
- Najbolja indie igra: Chants of Sennaar
- Najbolja priča: Disco Elysium
- Najbolja igra koja se stalno nadograđuje: Wuthering Waves
- Najbolje na Play Pass-u: DREDGE
- Najbolje za Google Play Games na PC-ju: Odin: Valhalla Rising