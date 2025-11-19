Google Play je otkrio najbolje aplikacije i igre za 2025. godinu - od neočekivanog šampiona do hit naslova koji već osvajaju korisnike. Donosimo kompletan pregled pobjednika.

Izvor: Google

Sada već tradicionalno, Google Play se vratio da obeleži kraj još jedne godine svojim izborom najboljih Android aplikacija i igara u 2025.

S obzirom na to koliko je tehnološka zajednica opsednuta AI tehnologijama, možda će vas iznenaditi da je ovogodišnji pobjednik u kategoriji "Najbolja aplikacija" - Focus Friend by Hank Green. Opisana kao "prijatan, gamifikovan tajmer za fokus", Focus Friend kombinuje praktičnost alata za život bez ometanja sa razigranošću Tamagočija, a sve to uz podršku istoimenog pisca i Jutjubera.

Izvor: YouTube / Google Play

Iako na prvi pogled izgleda kao igra, Focus Friend nije Google Play-jev izbor za najbolju igru 2025. Tu titulu je ponela mnogo poznatija franšiza: Pokémon TCG Pocket. Opisana je kao "autentičan" port popularne kartaške igre, kompletiran fokusom na prelepe nove dizajne kartica i ugrađene booster pakete.

Izvor: YouTube / Google Play

Google takođe dodjeljuje nagrade za aplikacije i igre za više uređaja, pri čemu je nagrada za najbolju aplikaciju pripala Luminar-u, a nagrada za najbolju igru u ovog segmentu Disney Speedstorm naslovu.

Luminar je ujedno i prvi nagovještaj AI-ja u ovogodišnjem izboru, jer njegovi alati za obradu fotografija zasnovani na veštačkoj inteligenciji ciljaju i korisnike Google Photos-a i korisnike Photoshop-a. Disney Speedstorm je mobilna igra iz žanra karting trka, koji je već pretrpan konkurencijom. Zasniva se na formuli igara kao što su Mario Kart, ali umjesto Nintendo likova i svetova koristi Disney likove i lokacije.

Disney Speedstorm Google Play Izvor: Google Play

Evo i ostalih pobjednika u izboru najboljih aplikacija i igara u 2025 godine: