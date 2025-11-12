Google je najavio nova pravila za programere aplikacija na Play prodavnici kako bi zaštitio korisnike od aplikacija koje prekomjerno troše bateriju telefona.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Od 1. marta 2026. godine svaka aplikacija koja bude zabilježena da previše “budi” uređaj i time značajno skraćuje trajanje baterije biće kažnjena na Play Store-u.

Konkretno, Google će pratiti korišćenje takozvanih wake lock funkcija koje sprječavaju telefon da pređe u stanje mirovanja i time uzrokuju nepotrebnu potrošnju energije. Dok su takvi procesi neophodni za aplikacije poput muzičkih plejera ili servisa za preuzimanje datoteka, mnogi programi ih koriste neefikasno, što rezultira bržim pražnjenjem baterije.

Prema novim smjernicama, aplikacije koje prekomjerno iscrpljuju bateriju biće označene upozorenjem na svojoj Play Store stranici, a takođe mogu izgubiti vidljivost u preporukama i na glavnim stranicama prodavnice.

Na primjer, na telefonima će aplikacija biti označena ako drži uređaj “budnim” duže od dva sata u periodu od 24 sata bez opravdanog razloga. Kod pametnih satova, aplikacija će biti označena ako troši više od 4,44% baterije po satu tokom aktivne upotrebe.

Ova promjena je dio šireg napora kompanije da poboljša tehnički kvalitet aplikacija na Androidu, zajedno sa postojećim merilima kao što su broj rušenja i odzivnost aplikacija.

Google navodi da je u razvoju novog sistema sarađivao sa Samsungom, a cilj je da se korisnicima pruži veća transparentnost o tome koje aplikacije utiču na trajanje baterije, prenosi Android Authority.

Ovim potezom Google želi da podstakne programere da prave pametnije i energetski efikasnije aplikacije, dok korisnicima nudi jasan uvid u to koje aplikacije mogu brže isprazniti njihove telefone ili pametne satove.

Izvor: TechVision