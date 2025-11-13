Google ulaže 5,5 milijardi eura u nove data centre i širenje cloud infrastrukture u Njemačkoj.

Izvor: SmartLife / Google

U ponedeljak je Google predstavio investicioni paket vrijedan 5,5 milijardi evra, koji će biti realizovan do 2029. godine, a uključuje širenje infrastrukture za cloud i vještačku inteligenciju, kao i jačanje prisustva u Evropi, piše Euronews.

Plan obuhvata novi data centar u Ditcenbahu, blizu Frankfurta, kao i nova ulaganja u postojeći kampus u Hanauu - dvije lokacije koje bi trebalo da postanu ključni centri Google-ovih cloud regiona u Njemačkoj. Kompanija takođe širi svoje kancelarije u Berlinu, Frankfurtu i Minhenu, gdje planira da istorijsku zgradu Arnulfpost pretvori u razvojni centar od 30.000 kvadratnih metara za do 2.000 zaposlenih.

Filip Justus, Google-ov direktor za Njemačku i potpredsjednik za Centralnu Evropu, opisao je projekat kao "najveći Google-ov investicioni program do sada u Njemačkoj". Google procjenjuje da će ulaganja godišnje doprinositi oko milijardu eura njemačkom BDP-u i podržavati 9.000 radnih mjesta tokom naredne četiri godine, prenosi Tportal. Njemački zvaničnici su sa velikim zadovoljstvom dočekali ovu odluku.

"Google-ova ulaganja od više milijardi prava su investicija u budućnost: u inovacije, u vještačku inteligenciju i u klimatski neutralnu transformaciju", izjavio je ministar finansija Lars Klingbajl, ističući da ovaj dogovor pokazuje da Njemačka i dalje može da privuče velika strana ulaganja uprkos usporenoj ekonomiji. "To su investicije koje znače nova radna mjesta u Njemačkoj. Upravo to nam sada treba."

Ministar za digitalna pitanja Karsten Vildberger izrazio je slično oduševljenje, naglasivši da žele da "Njemačka igra u prvoj ligi kada je riječ o data centrima u Evropi".

Jačanje digitalne infrastrukture Evrope

Novi objekat u Ditcenbahu ojačaće Google Cloud mrežu u Njemačkoj - dio globalne mreže od 42 cloud regiona – omogućavajući kompanijama poput Mercedes-Benza i Kenig & Bauera brži i sigurniji pristup uslugama zasnovanim na vještačkoj inteligenciji.

"Ulaganje Google Clouda u data centre u Njemačkoj predstavlja veliki korak ka jačanju digitalne infrastrukture u Evropi", rekao je Magnus Estberg, glavni direktor za softver u Mercedes-Benzu.

Njemački pogoni će nastaviti da nude takozvane "suverene cloud" usluge, dizajnirane da ispune lokalne zahtjeve za upravljanje podacima, što je jasan signal evropskim regulatorima koji i dalje oprezno gledaju na dominaciju američkih tehnoloških kompanija.