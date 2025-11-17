Švajcarska planira nova pravila nadzora interneta koja bi ukinula anonimnost, primorala servise da bilježe IP adrese i otvorila pristup podacima vlastima.

Izvor: YouTube / ComAp

Švajcarska bi uskoro mogla da izgubi status najbezbjednijeg mjesta za privatnu komunikaciju. Novi prijedlog zakona o nadzoru interneta unosi paniku među korisnicima jer uvodi pravila stroža čak i od onih u SAD. Ako bude usvojen, zemlja koja je decenijama važila za utočište anonimnosti pretvoriće se u prostor gdje je svaka online aktivnost pod lupom države.

Promjena dolazi kroz ažuriranje pravilnika VÜPF koji uređuje kako država nadzire poštu i saobraćaj na internetu. Umjesto parlamenta, ovaj put sve vodi Vlada Švajcarske i Federalno ministarstvo pravde, što je dodatno zapalilo raspravu jer mnogi smatraju da se ovakav nadzor uvodi bez demokratske kontrole. Stručnjaci upozoravaju da bi novi sistem nadzora interneta i obavezne provjere identiteta mogli da ugroze osnovna prava građana.

Najveći šok je to što bi VPN servisi, šifrovani mejlovi i aplikacije poput Threema i Proton Mail morali da bilježe IP adrese korisnika i čuvaju ih šest mjeseci. Time se ruši ono po čemu je Švajcarska bila prepoznatljiva, a mnogi korisnici ove zemlje birali su upravo zbog visokog nivoa privatnosti.

Nova pravila brišu privatnost

Novi pravilnik predviđa i obaveznu identifikaciju korisnika. Za registraciju bilo kog servisa mogla bi biti potrebna lična karta, pasoš ili broj telefona. Time postaje praktično nemoguća bilo kakva anonimna komunikacija, čak i u situacijama kada korisnici legalno žele da zaštite svoju privatnost.

Još jedan problem je zahtjev da servisi moraju omogućiti vlastima pristup podacima u čistom tekstu. To znači da bi morali da imaju tehničku mogućnost da dešifruju komunikaciju korisnika, osim u slučajevima kada je riječ o porukama koje su end-to-end šifrovane između dva korisnika. Za mnoge provajdere ovo je neprihvatljivo, jer otvara vrata za zloupotrebe i potpuno ruši povjerenje u njihove usluge.

Proton je već najavio da zbog ovog prijedloga zakona počinje da premješta svoje servere iz Švajcarske u EU. Kompanija otvoreno tvrdi da bi Švajcarska, ako usvoji nova pravila, imala stroži nadzor interneta nego SAD i EU.

Nejednaka pravila igre

Organizacije za digitalna prava, pravni eksperti i švajcarske tehnološke firme upozoravaju da bi novi zakon mogao da uruši cjelokupnu reputaciju zemlje kao bezbjednog mjesta za hostovanje podataka. Male firme, open source projekti i bezbjednosni servisi bili bi posebno pogođeni. Istovremeno, globalne platforme poput WhatsApp i Gmail ne bi bile obavezane novim pravilima, što dodatno pojačava kritike o nejednakom tretmanu.

Digitalna zajednica upozorava da bi uskoro bilo gotovo nemoguće koristiti čak i običnu čet aplikaciju bez ostavljanja ličnih podataka. Pravnici tvrde da prijedlog krši osnovna ustavna prava i načela zaštite podataka, poput ograničavanja prikupljanja samo na ono što je zaista potrebno.

Izvor: Telegraf