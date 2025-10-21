Korisnicima beta 4 verzije iOS 26.1 sistema sada su na raspolaganju dvije opcije prozirnosti Liquid Glass elemenata.

Izvor: Apple

Apple je prošlog meseca lansirao iOS 26. Novi operativni sistem doneo je najveći redizajn u poslednjih 12 godina, nazvan Liquid Glass, ali su ga dočekale pomešane reakcije korisnika.

Iako iOS 26 nesumnjivo izgleda modernije od prethodnih verzija, mnogi su još pre zvaničnog lansiranja stabilne verziji bili mišljenja da podseća na Windows Vista sistem. Veliki broj korisnika se žalio i na to da je dizajn previše proziran i da im otežava upotrebu telefona.

Apple je od tada ublažio nivo proznosti koji je bio prisutan u prvoj beti iOS 26 verzije, pa je u finalnom izdanju manji nego što je prvobitno planirano. Međutim, nekima ni to nije dovoljno, pa iOS 26.1 donosi rešenje.

U najnovijoj beta 4 verziji iOS 26.1 sistema pojavila se opcija koja omogućava korisnicima da sami podešavaju nivo prozirnosti elemenata interfejsa.

Izvor: MacRumors

Nije u pitanju "klizač", već jednostavno biranje između dve opcije:

Clear - podrazumevana postavka koju već poznajemo i

Tinted - postavka koja smanjuje nivo prozirnosti i dodaje veći kontrast

Ako koristite beta verziju sistema, novu opciju ćete pronaći u meniju Settings > Display and Brightness. Dostupna je i u iOS i iPadOS betama, kao i u macOS Tahoe 26.1 verziji. Svim korisnicima će postati dostupna kada Apple bude smatrao da je stabilan iOS 26.1 spreman za objavu.