Nova 15 serije modeli donosi ravan dizajn, moćne kamere, baterije do 6.500 mAh i, po prvi put, bežično punjenje.

Izvor: Huawei

Na velikom događaju koji je 22. decembra održan u Kini, Huawei je lansirao svoje najnovije pametne telefone srednje klase - Nova 15 seriju. U ponudi će se naći modeli Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra, a donose potpuno novi dizajn poleđine, kameru visoke rezolucije, veliku bateriju i podršku za brzo punjenje.

Nova serija je oduvijek bila orijentisana ka mlađim korisnicima, a njen dizajn se tokom godina konstantno razvijao. Nastavljajući taj trend, Huawei je još jednom pronašao novi dizajnerski jezik za ovu liniju uređaja. Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra imaju veliko pravougaono ostrvo kamera na poleđini. Proteže se od lijeve do desne ivice i pokriva čitavu širinu zadnjeg panela. Ovaj veliki blok ima dva kružna elementa, a u njima se nalaze sočiva i LED blic.

Izvor: Huawei

Pored dva najjača modela, osnovni Nova 15 zadržava zadnji panel prethodnika. Vertikalno ostrvo u obliku pilule kombinuje se sa unutrašnjim kružnim elementom u kojem je smješten modul kamere.

Nova 15 Pro i Ultra dolaze sa novom teksturom zadnjeg panela u vidu traka, koja u interakciji sa svjetlom stvara jedinstvene refleksije. Ovaj dizajn je ekskluzivan za dve boje - ljubičastu i zelenu, dok crna i bela varijanta imaju standardnu završnu obradu.

Izvor: Huawei

Nova 15 serija u potpunosti je usvojila ravan oblik, a smanjena je i debljina Pro i Ultra modela. Ultra verzija ima IP68 i IP69 sertifikate za otpornost na vodu, prašinu i visoke temperature.

Nova 15 ima ekran dijagonale 6,7 inča, dok Nova 15 Pro i Ultra verzija poseduju 6,84-inčni 2.5D ekran. Ove specifikacije kombinuju se sa FHD+ rezolucijom i adaptivnom LTPO brzinom osvežavanja od 1 do 120 Hz, za izuzetno glatko iskustvo.

Standardni Nova 15, Nova 15 Pro i Nova 15 Ultra imaju glavnu kameru od 50 MP sa RYYB senzorom, ali Pro i Ultra modeli nude naprednije kontrole kamere sa fizički promjenljivim otvorom blende i senzorom boja.

Standardni i Pro modeli dolaze sa 12 MP telefoto objektivom i 13 MP ultraširokougaonom kamerom. Sa druge strane, Nova 15 Ultra dobija novu 50 MP ultraširokougaonu kameru za bolje pejzažne fotografije.

Vrijedi pomenuti da sva tri sočiva na Nova 15 Ultra modelu koriste RYYB matricu boja kako bi se dobile svjetlije fotografije. Pored toga, telefoto kamera na ovom modelu podržava 3,7x optički i do 100x digitalni zum.

Kao i kod prethodne generacije, Huawei je zadržao dvostruku prednju kameru na Pro i Ultra modelima, uključujući glavnu selfie kameru od 50 MP sa autofokusom.

Ni zvučan kapacitet baterija nije izostao u novoj seriji. Standardni model dolazi sa baterijom od 6.000 mAh, dok Pro i Ultra modeli imaju baterije od 6.500 mAh. Ono što je posebno interesantno je da sva tri telefona podržavaju do 100 W brzo žično punjenje.

Izvor: Huawei

Što se tiče bežičnog punjenja, Huawei ga je prvi put implementirao u Nova seriju, ali samo za Nova 15 Ultra model. Na raspolaganju je snaga do 50 W.

Huawei je otkrio da Nova 15 Ultra koristi Kirin 9010S čipset, sa do 18% boljim performansama u odnosu na Nova 14 Ultra. Sa druge strane, Nova 15 dolazi sa Kirin 8020 čipom, koji donosi do 42% unapređenje performansi u poređenju sa prethodnom generacijom.

Novi telefoni od direktno iz kutije pokreću HarmonyOS 6 operativni sistem.