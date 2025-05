Prema novom izveštaju konsultantske kuće Deloitte, mladi sve više biraju društvene mreže i livestreamove.

Streaming servisi ulažu milijarde u svoju budućnost, no istraživanja pokazuju da im ona možda i nije osigurana. Razlog?

Generacija Z jednostavno više ne želi ono što im oni nude. Prema novom izvještaju konsultantske kuće Deloitte, mladi sve više biraju društvene mreže i livestreamove, a ne filmove i serije na streaming platformama poput Netflixa i Disney+.

Deloitteovo istraživanje otkriva da gotovo polovina pripadnika Gen Z (47%) najviše gleda kratke videe i livestreamove na društvenim mrežama. U poređenju s tim, samo 24% njih bira serije, a tek 11% filmove.

Ni milenijalci nisu imuni na ovaj trend, ali razlika je manja: 33% milenijalaca preferira društvene mreže i livestreamove, 27% još uvijek najradije gleda serije, dok svega 18% bira filmove. Ova generacijska promjena navika ozbiljno dovodi u pitanje poslovni model na kojem se temelji streaming industrija.

Još jedna zanimljivost iz istraživanja: kada već nešto i pogledaju na Netflixu ili Disneyju, Gen Z to često radi jer su to vidjeli kod influensera, a ne zato što im je to streaming platforma preporučila.