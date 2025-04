Čiste kuću, snimaju se i zarađuju: Influenserke imaju milione gledalaca dok pospremaju, "prave" više od prosječne plate

Influenserke se snimaju kako čiste kuću i zarađuju više od prosječne plate.

Kao i mnoge žene, Keris Harding provodi mnogo vremena čisteći kuću. Ali za razliku od većine, ovu dvadesetsedmogodišnjakinju, majku troje djece, gledaju stotine hiljada na mreži dok ona pere, briše prašinu i čisti svoj dom, kao dio popularnog trenda društvenih medija poznatog kao "resetovanje".

Sa više od 100.000 pratilaca na Tik-toku i Instagramu, Karis je postala jedna od brojnih influenserki sa punim radnim vremenom koja unovčava svoj svakodnevni život.

"Ni za trenutak nisam pomislila da će rutine i način kako je struktuiran moj svakodnevni život biti nešto što će ljude zanimati", tvrdi Keris. Pošto je dobila drugo dijete 2022. godine, Keris objašnjava kako je shvatila da treba da bude "za još jedan nivo organizovanija" i počela je u svoju dnevnu rutinu da uvodi "večernje resetovanje".

Kako objašnjava, svako resetovanje uključuje da se razleti po kući, očisti kuhinjske površine, odloži igračke, složi stvari i spremi za sljedeći dan nakon što djeca odu u krevet. Usput snima sebe što kasnije montira u kratke video-klipove koje dijeli na svojim nalozima na društvenim mrežama.

"Volim da dijelim stvari koje mi pomažu, jer je teško biti mama", kaže Keris za Bi-Bi-Si. "Ima mnogo toga što treba uraditi i imaš o čemu da razmišljaš." Keris ističe da joj je važno da ono što ona deli bude relevantno, ali da joj nikada nije bila namjera da se drugi osjećaju "manje vrijednim".

"Ne želim da dođe do toga da drugi pomisle da održavam kuću čistom iz bilo kog drugog razloga osim što mi to olakšava život", dodaje Keris. "Neka vam to bude inspiracija. Da, iskoristite to da vas motivišete. Ali molim vas, ne gledajte moj sadržaj i mislite loše o sebi, jer ako se to dešava, onda bih vam preporučila da prestanete da gledate moje objave."

Kerisina koleginica, influenserka Emili Džons, kaže da je pokušala da bude „100 odsto iskrena“ kada je sa svojih više od 13.000 pratilaca na Instagramu dijjelila savete za čišćenje koje štede vreme. "To je svakodnevna stvar dovođenja kuće u red, čišćenja i pospremanja", kaže ova tridesetdvogodišnjakinja, majka dvoje djece.

"Pokušavam da radim stvari u kojima, ako imam pola sata ili imam sat vremena dok beba drema, kažem 'u redu, odradiću samo pola sata', jer za mene je to ono što održava stvarnost i to je ono što je realno." "Ne možete da čistite cijeli dan, to je jednostavno nemoguće. Ja sam mama. Pokušavam da radim u isto vrijeme. Imam dvoje male djece. Radim sve stvari koje se svima drugima dešavaju u životu", navodi Emili.

Čišćenje kuće jedan od najpopularnijih sadržaja na društvenim mrežama

Postoji više od 11 miliona objava na Instagramu pod oznakom #cleaning i više od 2,6 miliona za #reset. Sa skoro dva miliona pratilaca na Instagramu, Tik-toku, Fejsbuku i Jutjubu, tridesetogodišnja Ru Dej iz Hertfordšira jedna je od najistaknutijih influenserki za čišćenje kuće u Velikoj Britaniji.

Ru dijeli video-zapise onoga što ona naziva "jednosatnim brzim čišćenjem", gdje sebi postavlja tajmer od 60 minuta i pokušava da obavi što je moguće više poslova. "U suštini, radije bih trošila što je moguće manje vremena na čišćenje, a mislim da se i ostali ljudi tako osjećaju", naglašava Ru.

Napominje da su većinu sadržaja na društvenim mrežama kreirale žene, ali da se uključuje sve veći broj muškaraca.

"Ne mislim da je to neko veliko osnaživanje što radim sve ovo čišćenje", smatra Ru. "Ali jednostavno se dogodilo da je podjela u mom domaćinstvu takva da ja malo više čistim, jer nisam na poslu od 9 do 5 svaki dan."

Međutim dodaje da ako se već govori o rodnoj podjeli kućnih poslova, misli da ne bi trebalo da ih obavljaju samo žene. "Sada ima toliko muškaraca koje pratim na društvenim mrežama. U stvari, kada vidim muškarca koji rade isto što i ja, zadovoljna sam."

'Umiruje mozak'

Dr Stefani Alis Bejker, vanredni profesor sociologije na Univerzitetu Siti Sent Džordž u Londonu, navodi da je čišćenje uloga koju su žene "uobičajeno" oduvijek imale, a da stvaranje ovakvih sadržaja za društvene mreže daje "osjećaj kontrole". "Sada one mogu da unovče nešto što bi tradicionalno završilo kao neplaćeni rad".

Profesorka Bejker napominje da iako sadržaji o stilu života postaju sve popularniji, interesovanje publike nije novo.

"Ova vrsta sadržaja postojala je i prije društvenih medija, samo što ih oni sada čine mnogo pristupačnijim. Mediji i publika su se promijenili, ali želja za samousavršavanjem je postojala generacijama." Dr Seri Bradšo, psiholog sa Univerziteta Svonsi, napominje da postoji rizik da bi ljudi mogli biti "lako prevareni" brzim video snimcima čišćenja od 60 sekundi koji u stvarnosti zahtijevaju sate fizičkog rada.

"Mislim da nas takođe lako zavesti da pomislimo da bi trebalo da budemo sličniji ljudima koje gledamo", dodala je. Ali dr Bredšo je kaže da razumije privlačnost gledanja sadržaja za čišćenje.

"Čišćenjem efikasno sređujete nešto što treba da se popravi i to se dešava veoma, veoma brzo. To je prilično umirujuće za mozak."

