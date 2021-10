SVIMA JE MORALISALA, A SAD OSTAVILA MUŽA I POČELA DA PIJE! Mina urnisala Dalilu kao niko, a ni Cara nije poštedela!

Mina Vrbaški iznela svoj stav o Dalili i Filipu Caru.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen/Red TV/Printscreen

O odnosu Dalile i Filipa Cara ne prestaje ni da se piše ni da se priča, a njih dvoje iz dana u dan pokazuju da su preplavljeni emocijama, pa je njihov odnos prokomentarisala i bivša učesnica Zadruge, Mina Vrbaški.

Poznato je da je Mina bez dlake na jeziku, pa ni ovog puta nije poštedela Dalilu, čija majka od sramote ne izlazi iz kuće.

"Jednostavno, nemam reči za takvu osobu. Devojka koja je držala predavanje, osuđivala, svima nama moralisala, i onda dođe neka tamo osoba B, koja ne vrednuje ni svoju porodicu ni žene generalno, i onda ta žena ostavlja svog muža javno pred njim, ladno. Bilo mi je toliko žao Dejana i u trenucima kada ona govori 'ova je pesma za Dejana', a on plače... Odjednom je počela i da pije alkohol, do ove Zadruge nije pila", izjavila je Mina.

"Prvo sam imala teorije zavere, ali to je suludo kad vidim koliko dečko plače. Car samo želi da dobije nešto što je u nekom trenutku neosvojivo. Ovo će se završiti kao sa Sandrom Čaprić, samo će duže da traje. Ovo što se dešava Dejanu je dobro za njega, on je mlad dečko. On i Dalila su previše jedno drugog idealizovali, bilo je tu ljubavi, ali mislim da su jednostavno tu ljubav izgradili zbog podrške. Nisu oni bili toliko srećni. On je samo neiskusan, ali bolje sada da te stvari prebrodi tamo, kada izađe shvatiće da je porodica na prvom mestu. Niko ne sme da ti poremeti odnos sa majkom i bratom. Mnogo mi je žao Dejana", rekla je.

Mina Vrbaški

Izvor: Instagram/minavrbaski

Podsetimo, Dejan i Dalila su definitivno stavili tačku na brak, a ona je izjavila da ima emocije prema Filipu, ali da "još nisu u vezi". Ipak, preko noći se sve promenilo.

Dalilina i Filipova veza već je počela burno, budući da je "pao" i raskid, a ovako izgledaju njihove "akcije".

S druge strane, Dejan ne podnosi dobro kraj braka, jer je za Dalilu bio spreman da "stavi ruku u vatru", kako je izjavio jednom prilikom. U Zadruzi često menja raspoloženje i demolira stvari, a želeo je i da pobegne iz rijalitija.