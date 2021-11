FILIPU NIKAD NISAM HTELA DA ZAMENIM MAJKU: Konačno otkriveno u kakvom odnosu su Brena i Bobina bivša žena Zorica (FOTO)

Lepa Brena i Boba žive u braku već oko 3 decenije, a mnogi se pitaju da li je pevačica kriva za njegov razvod od bivše žene ili ne.

Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen

Pevačica Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović već 30 godina uživaju u skladnom braku, zajedno grade svoje bogatstvo i stiču imovinu za naslednike, a javnost je uvek interesovao pevačicin odnos sa Bobinom bivšom suprugom Zoricom sa kojom ima sina Filipa. Brena i Filip uvek su bili u dobrim odnosima, a da li Zorica krivi pevačicu za krah njenog braka?

Ono što je svima jasno i što se može primetiti po njihovim postupcima, jeste da su porodice Živojinović i Nakić uspostavili prijateljski odnos, a da li su Bobine žene suparnice ili se dobro slažu?

Da lošim odnosima nema mesta, prvo govori činjenica da su se Boba i Zorica razveli pre nego što je između njega i Brene došlo do ljubavi, a 1991. godine njih dvoje su se uzeli, dok se Zorica ponovo udala za Ivu Nakića s kojim ima dvoje dece. Bez obzira na sve to, pričalo se da Zorici smeta što Filipa naziva sinom, a Brena je to jednom prilikom jasno objasnila.

“Filip je momak od trideset godina i potpuno razume celu situaciju. Imamo predivan odnos. Nikada u životu nisam želela da mu zamenim pravu majku. Ali, kroz život sam ga tretirala kao mog sina, a tako sam ga i nazivalu”, rekla je pevačica ranije za Svet.

U prilog lepog odnosa idu i zajedničke fotografije koje objavljuju. Brena je nedavno objavila fotografiju gde su uživali na večeri, a uz to i napisala: “Mi porodično, Madrid, Živojinović i Nakić”. Pogledajte kako se Bobine bivše druže: