KATARINA GRUJIĆ SA STOMAKOM DO ZUBA: Broji sitno do porođaja, a u poodmakloj trudnoći BLISTA - pogledajte je! (FOTO)

Katarina Grujić i Marko Gobeljić čekaju djevojčicu.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Pjevačica Katarina Grujić čeka prvo dijete s fudbalerom Markom Gobeljićem, a trudnoću odlično podnosi.

Kaća je u osmom mjesecu trudnoće koju je mjesecima krila od javnosti, a krajem avgusta se i tajno vjenčala s fudbalerom Crvene zvezde.

Tek nedavno je počela da pokazuje kako izgleda s trudničkim stomakom, a zna se da pjevačica i fudbaler čekaju djevojčicu. Nedavno su mediji prenijeli da su kupili stan od 400.000 eura na Novom Beogradu.

Pjevačica sada rado pozira i objavljuje selfije na Instagramu, pa je pala i nova fotka iz lifta.

Stavila je i emotikone iz kojih se da zaključiti da jedva čeka da beba dođe na svijet, a u poodmakloj trudnoći izgleda odlično i srećno.

Katarina Grujić

Izvor: Instagram/katarinagrujic.doll

"Nije ovo nikakva promjena, zajedno živimo od januara, sada nam je samo još ljepše. Mislili smo da će biti dječak, a kada smo saznali da će biti djevojčica, odabrali smo ime Katja, mislim da se uklapa uz prezime. Nisam ništa očekivala, bio je težak period, korona, niko nije imao nadu da će nešto krenuti na bolje. Meni su se ove godine ipak desile najljepše stvari. Vjerila sam se, saznala da sam trudna, a onda se vjenčali uz porodicu. Srećna sam na svim poljima, našla sam srodnu dušu, nadam se da će tako biti do kraja života. Meni je uvijek bila najbitnija sreća i zdravlje. Uvijek sam pričala da ako se udam, to će biti do kraja života", izjavila je Kaća nedavno u emisiji "Premijera".

Marko i ona nisu odmah počeli vezu, već su se prvo družili, a Katarina je uz svoje prezime dodala suprugovo, pa je sada Katarina Grujić Gobeljić.