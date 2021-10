SPAVALA JE U KUĆI BEZ PROZORA NA MINUS 10, NIJE IMALA NI BOJLER: Potresni detalji iz detinjstva Tanje Savić

Porodica Tanje Savić živela je nekada u nemaštini.

Pevačica Tanja Savić koja je nedavno dospela u sve medije zbog navodne afere s bosanskim političarem Draškom Stanivukovićem danas važi za veliku zvezdu, ali nije oduvek mogla da se pohvali raskošnim životom.

Iako je ranije vodila miran život, poslednjih meseci je sve češće u medijima zbog raznih skandala, a o njenom detinjstvu se malo toga zna.

Domaći mediji prenosili su ranije da nije imala bojler ni prozore u kući, a njene komšije u Radincu, gde je odrasla, otkrile su svojevremeno da su ona i njena porodica živeli u teškoj nemaštini, ali su o njoj uvek imali reči hvale.

"Tanja je predivna devojka i sada je jako uspešna, ali se i ona i te kako namučila u detinjstvu! Njeni u početku nisu imali ni za osnovne stvari, a sa troje dece su se nekako snalazili za hranu", ispričala je Tanjina strina svojevremeno komšijama u selu Radinac i otkrila da im ni finansijska situacija nije bila naklonjena.

"Tada su radili kuću, pa još ni prozori nisu bili postavljeni, nego su najlonom bili izolepljeni, a Tanja, njena sestra i brat, mukice, spavali su na toj hladnoći, umelo je i da bude -10. Ni garderobu nisu imali, nego su sakupljali od drugih rođaka, pa im davali da imaju šta da obuku. Tek kasnije je njen otac počeo da zarađuje. Zaposlio se u dobroj firmi, pa su onda bili dobrostojeći, imali su najviše para u Radincu. Završili su kuću, počeli lepo da žive, imali su i neke poslove sa strane i stvarno su se sredili", izjavila je Tanjina strina, a preneli su mediji.

Nakon porodične drame, poslednjih dana bila je u žiži javnosti zbog političara.

"Ne želim da komentarišem ništa. Ne bih, ništa. Ni da demantujem. Meni je to sve smešno. Samo 'no comment', mislim da je to najpametnije! Ako bilo šta budem izjavila opet će to biti, znate ono", prokomentarisala je nedavno Tanja Savić priče o aferi za Telegraf.rs.

A ovo su "dokazi" koji su naveli javnost da poveruju da je među njima bilo nešto više: