"TERAO JE DA ISKASAPI VRAT" OVO JAVNOST NIKAD NIJE ČULA: Menadžer Tanje Savić o JEZIVIM detaljima porodičnog nasilja

Pevačica Tanja Savić je prošla golgotu, a godinama je ćutala o svemu.

Pevačica Tanja Savić bila je u braku sa Dušanom Jovančevićem, sa kojim je dobila dva sina, Maksima i Đorđa, a priča o propadanju njenog braka tresla je Srbiju više od godinu dana. Ona je u aprilu 2020. godine prijavila svog supruga, navevši u prijavi da je trpela veliko psihičko i fizičko zlostavljanje sa njegove strane.

"Tanja je policiji rekla da je trpela zlostavljanje, a tvrdila je kako ju je suprug i pre ovoga maltretirao", otkrio je za medije izvor blizak Tanji tada.

O traumama koje je Tanja preživela pričao je Tanjin bivši menadžer i prijatelj naglašavajući kako je Dušan zaista bio psihopata, koji je Tanju koristio samo zbog novca.

"Ona i ja smo funkcionisali kao jedno, bio sam joj oslonac i savetnik dok Dušanu nije smetalo, nije smela da pisne jednu reč, a kamoli napravi neki pogrešan korak, da zakasni kući posle nastupa, a da ne pričam o nekom izlasku iz kuće, živela je kao u zatvoru na Bežanijskoj kosi, koliko noći sam prespavao u kući koju su rentirali zarad mira jer se plašila da ostane sa njim sama, molila me je sećam se i njene dadilje Ljilje koja je prisustvovala svemu tome i komentarisala zajedno sa mnom i sa Tanjom dešavanja u tom periodu. Verujte mi kada sam pre nekoliko godina izneo da je Dušan narkoman i da Tanju bije niko mi nije verovao čak je morala da me pljune i lažno optuži zbog njega, jer je samo morala da klima glavom od straha. On je nju toliko onesposobio da to nisam video, ona mi je ispričala teške traume koje ima od njega. U Australiji je jednom izbacio na ulicu usred noći, nije imala ni telefon, ni ništa kod sebe, a mučio je ženski problem, zamislite koja je to životinja od čoveka, čak je i naterao da iskasapi svoj vrat ne bi li skinula tetovažu od momka Nedje, u kog je bila zaljubljena jako, on to nije podneo, pa je naterao u Australiji da pod anestezijom skine skalpelom jedan od hirurga, Tanja ima ogroman ožiljak na vratu, eto ako ja lažem pogledajte neka vam pokaže, neka se zakune u decu da ja lažem", započinje Bane.

On dodaje da je to prelazilo granice njihove porodice te da je Tanju muž terao i da se svađa sa svojim roditeljima.

"Psihopata je na sve to terao, on ima hotel na Gold Kostu koji je godinama porodičan i nasledio je biznis od oca zapravo tu su se i upoznali u tom istom hotelu kada je Tanja na turneji odsela u istom... žalosno je, ima novca s tim što se on izjasnio još onda da mu ne pada na pamet da troši taj novac u Srbiji pa ako Tanja ne uspe sa pesmom u narednom periodu odvešće je zauvek tamo i biti mu sluškinja, on se bre stideo što je Tanja mekedonsko-romske nacionalnosti, rekao je da se stidi njenih roditelja što su tamnije puti, pa verujte mi Tanja nije roditelje tad ni viđala, ni sestru čak ju je i naterao da proda kuću u Velikom Mokrom Lugu koju je htela da adaptira i obezbedi a onda kada joj otac to nije odobravao sa velikim razlogom onda je naterao Tanju da pljuje po svojim najmilijima kako su joj roditelji bezosećajni i kako su joj oteli kuću, sećate se toga... ima svuda zavedeno jer sam ja taj intervju davao kao njen PR u to vreme, ja sam radio samo po naredbama... žao mi je iskreno svega, žao mi je što joj uskratio celu jednu deceniju i onesposobio je da napreduje ima ludu sreću što je Bog pogledao opet ima tu glaščinu pa je snimila dobre pesme... Ja sam ispao čovek prema njoj u svakom smislu nikada joj dinara tražio nisam jer sam radio iz ljubavi da joj pomognem i drago mi je što se trgla ništa joj ne zameram. Žao mi je što nismo u kontaktu ali i to ima svoje zašto... Ona bi danas bila na visini Cece da me je poslušala pre 6 godina da se kloni narkomana koji je uzjašio i arčio novac samo za opijate. "

"Nikada neću da zaboravim kad smo ga jurili do aerodroma posle njenog nastupa u 6 ujutru ukrao je sav novac i pasoše dečije i hteo je da pobegne pa smo zvali policiju i tadašnjeg decka Ljupke Stević "Simića" kako bi ga na aerodromu vratili da ga ne puste... Dakle on je planirao to još davno da joj uradi, ali eto prošle godine mu je uspelo to... Hvala dragom Bogu, živa je i zdrava, deca su sad kod nje i nek je Bog čuva, ona je dobar čovek i namučena je jako, žao mi je što prolazi kroz sve to, ona to nije zaslužila... Šta god joj ikad zatreba ja ću biti za nju tu i pomoći joj ništa ne zameram, luda glava kad slepo voliš, svima nam se to nekad desilo u životu... Dobro je ona prošla pored njega, mogla je završiti kao Marijanović Jelena, jer on kad se uradi, a bio je urađen uvek on ne zna ni svoje ime... Daleko mu lepa kuća. Ljudi su me molili da je ne dovodim sa njim na nastupe beogradskih splavova plašili su se jer je bio incidentan i Tanja nije svoja, ne održi nastup kako treba niti sme od obožavalava neko da se slika plašili su se svi, jer je jednog fana i udario, a menadžeri kluba ga nisu podnosili", priča Đokić za portal Republika.

Podsetimo, Dušan je sinove odveo u Australiju i godinu dana im nije dopustio da vide majku. Tanja je tada pokrenula postupak za razvod braka, i borbu za starateljstvo. U junu ove godine konačno je uspela svoje sinove da dovede kući, a let do Beograda, kao i odlazak od aerodroma do njihovog doma, protekao je veoma emotivno uz puno suza. Pogledajte kako je to izgledalo: