MORAM LI DA IZNOSIM DETALJE?! Prvo oglašavanje Tanje Savić nakon priča o aferi sa POLITIČAREM - "Neću da DEMANTUJEM!"

Tanja Savić se oglasila povodom navoda o romansi sa Draškom Stanivukovićem.

Izvor: Instagram/TanjaSavic

Voditeljka Jovana Jeremić napravila je pravu pometnju kada je u emisiji "Paparaco lova" navela da zna za vezu koju je Tanja Savić imala sa jednim političarem, a ubrzo su mediji preneli da je navodno reč o gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.

Javnost je obišao i zajednički snimak sa njenog nastupa, a pevačica je sada rešila da se oglasi i prvi put komentariše navode koje je voditeljka iznela.

"Ne želim da komentarišem ništa. Ne bih, ništa. Ni da demantujem. Meni je to sve smešno. Samo 'no comment', mislim da je to najpametnije! Ako bilo šta budem izjavila opet će to biti, znate ono", započela je Tanja.

Na konkretno pitanje da li je bila u vezi sa Draškom, Tanja je rekla:

"Bože, kakvo je to pitanje?! Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to. Šta god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svako ko priča o tuđem životu - on priča o sebi", kaže Tanja.