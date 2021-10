DAVALA SAM KISEONIK BEBI U AVIONU! NIKO NIJE HTEO! Kija Kockar o dramatičnoj situaciji - Cela posada se sklonila

Kija Kockar otkrila šta joj se desilo kada je radila kao stjuardesa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kristina Kija Kockar javnosti je postala poznata kada je ušla u Zadrugu 1, nakon što ju je tadašnji suprug Slobodan Radanović prevario sa Lunom Đogani.

Sa bivšim suprugom i njegovom ljubavnicom u rijalitiju je ostala do kraja i odnela pobedu,kao i 50.000 evra. Nakon izlaska počela je muzičku karijeru, a napisala je i knjigu.

Ipak pre nego što je postala javna ličnost bila je stjuardesa, s u poslednjem intervjuu je otkrila je da je i pre popularnosti stečene u rijaliti želela da se oproba kao književnica.

"To je bilo dok sam radila kao stjuardesa iliti 'konobarica u avionu', kako mi pišu oni koji žele da me uvrede, ali tu nema mesta za vređanje jer to i jeste ugostiteljstvo. Ja zbog tog posla znam i ženu da porodim. To je, kako se kaže, 50 stvari u jednoj", ispričala je Kija uz osmeh za "Bez pardona sa Žaklinom" i ispričala jednu dramatičnu situaciju koja se desila u avionu.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"Nikada nije došlo do toga da porađam bilo koga u avionu, ali je, nažalost, bilo delikatnih situacija, kao što je davanje kiseonika bebi. Teško sam podnosila takve stvari. Niko nije hteo to da uradi. Cela posada se sklonila. Ja sam bila obučena za dadilju i radila sam tada u biznis klasi", rekla je Kija i dodala:

"Šta da radim, otišla sam tamo jer je neko morao to da uradi. Stavila sam bebi cevčice, bilo mi je jako teško. Međutim, sa druge strane, bilo je i milion komičnih situacija, neverovatnih pitanja koja su nam postavljali ljudi... Zaboravila sam mnogo toga, a u tom periodu sam htela da zapisujem anegdote, kako svoje tako i svojih kolega, i objavim kao knjigu".

"Ne postoji knjiga koja opisuje kako je to biti stjuardesa i šta se tu sve dešava. Treba to neko da napiše", istakla je Kija.