OTKRIVEN RAZLOG SVAĐE KIJE KOCKAR I VODITELJA ZADRUGE: Milan prvi put o odnosu sa pevačicom - "Sve je bilo NA SILU!"

Milan Milošević progovorio o prekidu prijatelhstva sa Kijom Kockar.

Izvor: TV Pink/screenshot/Youtube/screenshot/Zadruga official

Kija Kockar i Milan Milošević sprijateljili su se u toku Zadruge 1 u kojoj su oboje učestvovali.

Njihovo druženje nastavilo se i nakon rijalitija, činilo se da su postali čak i najbolji prijatelji, a voditelj Zadruge je sada prvi put progovorio o njihovom odnosu i otkrio zbog čega su zahladili komunikaciju.

Milan je istakao da su oni bili prijatelji samo u rijalitiju, kao i da misli da je "sve bilo na silu".

"Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje, zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli, ali sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem, došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije to kao pre", ispričao je Milošević.

Milan Milošević

Izvor: YouTube/TOXIC TELEVISION/screenshot