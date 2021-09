AKO ŽELIŠ DA SAKRIJEŠ DETE, NE OBJAVLJUJEŠ GA NA MREŽAMA! Kija "čačnula" Lunu Đogani, poručila njoj i Marku jednu stvar!

Kija Kockar zna kako se čuva intima!

Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su rekli da će tužiti svakog ko bude bez dozvole objavio sliku njihove ćerkice, nakon što su oboje pokazali na društvenim mrežama kako izgleda, a na to se sada osvrnula i Kija Kockar.

Kija i Luna su nekadašnje suparnice, a Kija se ni u ovom slučaju ne slaže sa Đoganijevom.

"Mogu da je razumem jer se mi, javne ličnosti, nerviramo kada se naše fotografije i snimci sa društvenih mreža istrgnu iz konteksta i napiše sve i svašta, tako da bih bila na njenoj strani da fotografiju deteta prati loš tekst, ali ako je tekst afirmativan, ne vidim u čemu je problem", istakla je Kija Kockar.

"Sve što postavimo sami na društvenim mrežama, dali smo na uvid narodu. Ono što želimo da sakrijemo, nećemo postavljati na internet. Ako već čuvaš intimu, onda ne postavljaš na društvenim mrežama ono što ne želiš da daš narodu na uvid. Ako ja jednog dana budem želela da sačuvam svoje dete od javnosti, ja ga neću fotografisati ili, ako ga budem fotografisala, sama ću cenzurisati fotografije ili jednostavno prekriti lice deteta nečim", rekla je Kija.

"Isto tako, ja imam među prijateljima ljude koji se bave medicinom, pravom, rade u firmama ili na trafikama, i oni ne žele da se eksponiraju, pa nikad ne stavljam storije sa njima ili, ako se snimamo, pitam da li žele da se to objavi. Ako neko od njih ne želi, ja to ne objavim, pa samim tim narod ne zna da se družim s njima, jer ne žele da budu deo tog sveta. Tako se čuva intima", dodala je Kristina u emisiji "Meet up" kod Milana Popovića.

