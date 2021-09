NOSAČ KOFERA I IVANA SU ME IZVAĆARILI! Rat Lukasa i Selakove - Aca tvrdi da njemu sve duguje, evo šta pevačica kaže

Stratsi među pevačima se ne smiruju nakon što je sa Jutjuba skinut spot za njihov duet.

Vest koja je kao bomba odjeknula u medijima je prekid saradnje između dugogodišnjih prijatelja Ace Lukasa i Ivane Selakov i povlačenjem spota za njihov poslednji duet "Svatovi" s Jutjuba. Najpre je pevačica optužila kolegu da ju je materijalno i moralno prevario, dok je njegov producent Saša Mirković rekao da im je Ivana ostala dužna čak 21.000 evra.

Pevačica je zatim poručila da joj ne pada na pamet da Lukasu vrati 21.000 evra. Taman kada se učinilo da su se strasti smirile Ivana i Lukas su se ponovo oglasili.

Na pitanje kako su njen suprug i ona, s obzirom na to da je njenom mužu pozlilo zbog cele situacije, Ivana otkriva da su dobro oboje, ali da neće odustati od toga da potraži pravdu.

"Muž je dobro, ja sam isto super, radila sam ovog vikenda, što se mene tiče situacija se sredila možda medijski malo, ali ja ću svoju priču do kraja izgurati. Pravno sam u pravu, možda smešno zvuči, ali opovrgavam apsolutno sve one navodne stvari koje je izrekao Saša Mirković, ništa nije u pravu, ništa nije na mestu. Ja ću vremenom, naravno, izgurati pravdu do kraja", rekla je Ivana, te otkrila da li je stupila u kontakt sa Lukasom nakon svega:

"Aca se apsolutno ništa ne pita, pošto on ima ugovor sa Sašom Mirkovićem, on je vlasnik njegovog lika i dela tako da sve što se tiče nekih pravnih stvari, on se ništa ne pita. Nismo se ovako čuli".

Pevačica ističe da je dobila podršku nekih kolega, kao i da će se numera ponovo pojaviti, ali u drugom sastavu. Ona je prokomentarisala i to što Lukas nakon skidana spota, snima duet sa Severinom.

"To su neke njihove stvari, ne znam šta bih vam rekla. Kad imaš neki plan, neki dogovor, a ta druga strana ne ispoštuje to, naravno da će pokušati da se iščupa iz situacije. A ja nisam neko ko nešto kaže bez debelih dokaza. Možda ću ja sama snimiti pesmu, možda sa nekim drugim kolegama. Imam pravnu dozvolu da tu pesmu snimim, obradim. To ću još odlučiti kako ću, šteta je jer je spot lepo urađen, emotivna priča koju smo moj suprug i ja osmislili i sve uradili, bilo bi mi žao da ne izađe jer lepo zvuči", ističe pevačica i nastavlja:

"Da li bi Aca Lukas snimio sa mnom četvrti duet da mu se nešto nije dopalo ili funkcionisalo? Aca je na snimanju spota govorio da je to moja ideja, da je on rado pristao na to da snimi sa mnom i ovaj četvrti duet, to sve postoji snimljeno. Sve je do njegovog menadžmenta, a zašto i kako… Napadnuta sam za neke stvari, po medijima se provlače neke cifre sulude, ja neću dozvoliti da sve prođe tako. On (Saša Mirković) voli to tako da priča, a pravno nema na osnovu čega ni da me tuži niti bilo šta da traži. Nisam srećna što se moje ime našlo prvi put za 15 godina karijere, uz njegovo ime, uz takve napise. Ali sve će proći, ja ću svoju karijeru i dalje voditi najispravnije. Do pre par godina su se Aca Lukas i Saša Mirković tužili, tamo ovamo, ljudi se sećaju tih naslova".

Nakon Ivaninih reči oglasio se i Lukas. Kako kaže, njegov lik i delo niko ne poseduje, a za nekadašnju prijateljicu nije imao lepe reči jer ga, ističe, ona i njen suprug pljuju nakon svega što je uradio za nju.

"Ja sam mislio da je ta priča završena, međutim oni i dalje nastavljaju da pljuju, ne znam šta hoće od mene. Pesmu mogu da snime, ja je neću snimati sa njima, ne može da izađe pesma koju sam snimio sa njima i to je sve. Sramota je, posle svega što sam učinio za nju da me pljuje, ja nju nisam nigde pljuvao, čak sam se i povukao iz cele priče. Što se tiče lika i dela, da li neko upravlja njim ili ne, ja ga barem imam za razliku od nje koja ga nema. Ne znam o kom liku i delu ona priča, volela bi ona da upravlja likom i delom da ga ima. Sve što sam uradio za nju je samo dobro. Mojim likom i delom ne upravlja niko, a mojim finansijama upravlja Saša Mirković i hvala Bogu da je neko uzeo da upravlja, da prestanu da me vaćare takvi kao što su njen muž i ona. Jer sam tri dueta snimio i sva tri su bila na njihovom Jutjub kanalu, nisam banke prebijene uzeo niti sam ih pitao niti su ponudili. Sve što su napravili u životu, napravili su zbog mene. Za 99 posto njene tužne karijere treba da bude zahvalna meni. Ako će njenoj impozantnoj karijeri da doprinese ova pesma, neka je snimi slobodno, ja je ni ne sviram odavno na nastupima. Samo ne znam kako će napraviti hit bez Ace Lukasa", rekao je pevač i dodao da ne zna kakvu pravdu Ivana želi:

"Neka snimi pesmu, nemam ništa protiv, proći će joj kao i ostale njene koje je snimila bez mene. Simpatična buca, prateći vokal, koja je nažalost prerasla u anemičnu, bezličnu, liposukciranu 'zvezdu', koja je zvezda isto koliko i moja komšinica Mara. Vukljao sam je po tezgama i bila mi je simpatična, večiti prateći vokal, da nije bilo Mirkovića, Helsinkija ne bi videla. Oni kojima treba da bude zahvalna, ona pljuje po tim ljudima, niko joj ništa nije uradio. Neće biti dueta i to je to. Jedini problem je što je pesma izašla i na mom Jujtub kanalu, a nije je sramota, čak i da nije tako dogovoreno, treba da ćute jer su tri dobili za džabe. Ja sam je puštao da uzimaju, znajući da nema tezgi, imaju dete, ali stvarno je vreme da prestanu da me pljuju, nisam ih dirao. Ona je beznadežni slučaj solo pevačice koja nikakvu karijeru ne može da napravi. A da nije snimila duete sa mnom, sa pokojnim Darkom Radovanovićem, sa Amar Giletom, ne bi ništa uradila jer je harizma kod nje jednaka nuli. Niko je nije oštetio, nije joj uzeo dinar, oni su hteli nas da prevare po četvrti put".

"Što se tiče njenog supruga, velikog menadžera iliti nosača kofera Peđe Selakova, takozvanog, koji piše da će mi zabraniti pesme - vraćam ih na fabrička podešavanja i od sad kada budu hteli da komuniciraju sa mnom, moraće da dignu dva prsta. Jer sam za njih zvezda, legenda Aleksandar Vuksanović, Aca Lukas.I još jednom ponavljam, nju i njenog supruga, nosača kofera Ivane Selakov, falsifikovanog, lažnog menadžera Peđu Selakova treba da bude sramota da mi ovako rade. A da li će kolege da joj pruže podršku ili ne, to me boli ku**c! Ona je u mulju do guše, moj obraz je čist kao suza. Ne želim uopšte više da komuniciram sa njom, naravno da me nije zvala, ja sam ih zvao da pitam o čemu se radi, a oni i dalje nastavljaju da me pljuju. Večiti prateći vokal ostaje večiti prateći vokal", zaključio je pevač.