JA SAMO U POŽAREVCU IMAM FANOVA KOLIKO ONA ZA SVE OVE GODINE! Lukas IZVREĐAO Ivanu Selakov - Ne treba mi ni za onu stvar

Aca Lukas o sukobu o kojem danima bruje mediji.

Izvor: Instagram/selakov/Espreso/Emilija Jovanović

Vest koja je kao bomba odjeknula u medijima je prekid saradnje između dugogodišnjih prijatelja Ace Lukasa i Ivane Selakov i povlačenjem spota za njihov poslednji duet "Svatovi" s Jutjuba.

Najpre je pevačica optužila kolegu da ju je materijalno i moralno prevario, dok je njegov producent Saša Mirković rekao da im je Ivana ostala dužna čak 21.000 evra. Aca je u prvi mah ćutao, ali se sada ekskluzivno oglasio za Kurir.

"Bio sam šokiran kad sam sve saznao. Toliko uspešnih stvari smo napravili do sada. Nisam hteo da komentarišem, a inače sve što smo se dogovarali o ovom duetu je bilo da ga otpevamo zajedno. To je moja stara pesma, sa mog prvog albuma. Došli su ona i njen suprug, veliki menadžer i producent Peđa, takozvani muž od pevačice, koji je zvanično njen nosač kofera, i rekli su da će oni i njihovi ljudi uraditi aranžman za tu pesmu. S njima se nisam dogovarao ništa više. Tako je bilo i s prošlim duetima. Ja sam joj bio od pomoći kao velika zvezda, ona je bila samo moj prateći vokal. To je sve funkcionisalo. Sad priča da je ona sve finansirala, a da me je pitala da i ja u tome učestvujem, ja bih to odbio, jer meni ni za ku*ac u životu nije potrebna Ivana Selakov. Tako da je to do sada funkcionisalo na obostranu korist".

Lukas je prokomentarisao i Ivanin post na Instagramu da ju je prevario moralno i materijalno:

"Ne znam ja ko je nju prevario, ja sam samo došao i otpevao pesmu i apsolutno ništa s njima nisam dogovarao. Imam producenta i menadžera koji je s njima pričao. Niko nju nije prevario. Izgleda da su se pobunili što je pesma stavljena i na moj Jutjub kanal. Verovatno su hteli da bez ikakvog ulaganja imaju duet sa Acom Lukasom, jer oni od te tri pesme koje je snimila sa mnom i od dva dueta s pokojnim Darkom Radovanovićem i Amarom Giletom žive, pošto ništa drugo i ne rade".

Lukas je rekao i da je imao pravo da stavi duet na svoj Jutjub kanal, kao i da je "tu i nastala cela frka".

"Njima je, dakle, glavni cilj bio da bez ikakvog ulaganja dođu do pesme sa Acom Lukasom, koja će imati 50 miliona pregleda i od koje će samo oni uzimati novac. Ja od tih naših pesama nisam uzeo ni jedan jedini dinar za sve ove godine, niti sam im to tražio. Prijateljski sam im učinio uslugu, jer kad povučeš paralelu između imena Ivane Selakov i Lukasa, jasno je ko kome tu čini uslugu. Nikada nismo imali problem, niti sam ih ikad pitao nešto o tome. Sve su do sada stavljali na svoje kanale i sad im smeta kad sam četvrtu pesmu hteo da objavim i kod sebe. Oni su se dogovarali s Mirkovićem i verovatno su očekivali da će sve biti kao i do sada, što bi bilo bez veze. Ja interes da snimam duete sa Selakov nemam, jer mi to ništa u životu ne znači. Ja da joj plaćam spot? Ja sam joj život dao, od mene hleb jede. To što su naši stari dueti postali veliki hitovi, verovatno bi bili i da sam ih sam snimio".

Lukas je otkrio i da se nije čuo sa pevačicom povodom skandala:

"Nisam. Meni su slali tu njenu objavu. Zvali su me iz svih medija, ali sam rekao da nemam komentar, jer nisam znao o čemu se radi. Samo sam video da je počela da me pljuje krajnje neljudski. Ne znam šta da kažem, i to posle svega što sam uradio za nju i njenu karijeru. Ne bi postojala da nije bilo mene".

Pevač je prokomentarisao i izjavu Saše Mirkovića da Ivana nije platila duet:

"To su novi momenti, to su se Mirković i njen suprug dogovarali, ja u to nisam ulazio niti me to zanima. Nešto se desilo između njih, nešto je zaškripalo. Nemam veze s tim".

Lukas je rekao i šta će sada biti sa pesmom.

"Njen muž kaže da će mi zabraniti da pevam moju pesmu. Ja čitam to po portalima i ne verujem. Najtragičnije od svega je što ja tu pesmu nisam dugo ni pevao na nastupima, ali on da mi zabrani da pevam, van pameti. Sad ću namerno da je pevam ponovo. Od nje ovo nisam očekivao. Kad neko tog ranga kao Ivana pozove mene da otpevamo duet, njoj treba da bude plezir da ja dođem. Tako to ide. Konkretno, ona je za džabe živela od Ace Lukasa i treba da je bude sramota. Nek pogleda svoje prihode i gde bi bila da nije bilo mene. Ko koga tu zaj*bava?! Ispala je smešna, kakve, bre, ona fanove ima?! Ja samo u Požarevcu imam fanova koliko ona u celoj Srbiji".