LUKAS ŽESTOKO UZVRATIO KRISTIJANU NA PROZIVKE! Nisam kriv što takvi PAJACI i lažni kriminalci imaju svoj prostor!

Nije mu ostao dužan, odmah uzvratio.

Kristijan Golubović, koji je izdao svoju prvu knjugu, nedavno je prokomentaristao Acu Lukasa i izjavio da ne želi da ga niko stavlja u isti koš sa pjevačem.

On je na njegov račun iznio niz uvreda, između ostalog, i to da je on narkoman i mediokritet i da je smiješno što je on napisao autobiografiju.

Lukas nije ostao dužan Goluboviću te je odgovorio na prozivke:

"Ja sam u svom poslu ozbiljan i mnogo toga sam u karijeri i životu uradio da bih se osvrtao na baš svaku budalu koja me komentariše. Nije moja krivica što u ovoj zemlji i medijskom prostoru i takvi pajaci i lažni kriminalci imaju svoj prostor. Pitam se u kom su to zatvoru bili Momo Kapor i Ljubivoje Ršumović toliko godina kad je ovaj kreten odrastao pored njih", kratko je Lukas rekao za "Kurir".

Aca Lukas našao se i u centru skandala nakon što ga je koleginica sa kojom je snimio poslednji duet "Svatovi" optužila da ju je maltretirao i moralno prevario.

Spot je povučen sa Jutjuba, a Lukasov producent Saša Mirković rekao je da im je Ivana ostala dužna čak 21.000 eura. Lukas se i sam kasnije oglasio i istakao "da nije njega Ivana ne bi postojala" , a Selakova je poručila da "ne želi da se petlja sa ljudima kojima je mulj prirodno stanište".

