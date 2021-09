PRODUCENT ACE LUKASA: Ivana i njen NOSAČ KOFERA hoće da mu otmu hleb - "Čim plate 20.000, vraćamo pjesmu!" VIDEO

Saša Mirković otkrio pozadinu sukoba Ivane Selakov i Ace Lukasa.

Ivana Selakov nedavno je putem svog Instagrama objavila da je sa svog Jutjub kanala povukla pjesmu "Svatovi" koju je snimila sa Acom Lukasom ističući da je "prevarena moralno i materijalno".

Pjevač je za medije istakao da ne želi da da svoj komentar povodom ovih optužbi, ali je na iste reagovao njegov producent Saša Mirković, koji tvrdi da Ivana "nije ispoštovala finansijski dogovor koji su imali".

Sada se oglasio za Kurir TV i otkrio ko je kriv zbog svađe oko nove pjesme.

"Prvo publika nema potrebe da se opterećuje našim unutrašnjim odnosima. Aca izvodi tu pjesmu već trideset godina, to nije nikakva novina. Izjava gospođe ili gospođice Selakov je bespredmetna. Ona je bila dugo naš bek vokal, ja sam je prepravio u izvođača na sceni, tako da malo zahvalnosti sa njene strane nije na odmet i na nejasan način se zahvalila nama tako što je pokušala da izvede ovaj marifetluk zajedno sa ovim svojim nosačem kofera", rekao je Mirković i dodao:

"Njen partner je juče izjavio da će Lukasu zabraniti da izvodi pjesmu i time žele da mu otmu hleb Dogovor koji je bio u pitanju je da se snimi spot i da se on emituje na sva tri kanala i dogovor je bio da se isplate iznosi od prošlih dueta, koji ni dan danas nisu isplaćeni. I Lukas i ja smo zabranili sve spotove za Ivanine pjesme".

Mirković je prokomentarisao i Ivanine navode da je Lukas taj koji nije ispoštovao dogovor.

"Ko tu nije ispoštovao dogovor kada pjesma ima 30 godina, tri dueta smo uradili za džabe, e četvrti ne može". Mirković tvrdi da Ivana i njen muž duguju Lukasu oko 20.000 eura.

"Kad to budu isplatili, onda može da se podigne pjesma na kanal".

Na navode da će Ivana i Peđa zabraniti Aci Lukasu da izvodi pesmu "Svatovi", Mirković kaže:

"To je kao da Peđi zabranite da nosi Ivani kofere. Zamislite da zabranite čovjeku da izvodi pjesmu koju je izvodio 30 godina. Oni nemaju nikakva prava, oni 30 godina nisu postojali. Ja mislim da je Ivani najpametnije da ostane u duetima, jer svojih pjesama nema i nema načina da dođe do publike. Kao iskusan producent to joj predlažem. Ako oni u svako doba dana i noći dođu i izmire svoja potraživanja, sve može da se stavi na nulu i da krene da se emituje. Ovo je profesija, a oni sve vrijeme prihoduju na osnovu Ace Lukasa".