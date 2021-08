TARA POKAZALA NOVOG DEČKA?! Objavila snimak fudbalera bez majice i oglasila se - Nenad ga poznaje!

Tara Simov snimkom sve zbunila, a nakon Nenadovih prepiski sa fanovima se i oglasila.

Tara Simov nakon raskida sa Nenadom Alksićem Ša iznijela je šokantne detalje iz njihove veze i tvrdnje da ju je reper maltretirao, kao i šta se sve desilo kada je htjela da napusti njegov stan.

Ona je nešto ranije na svom Instagram storiju objavila snimak iz stana zgodnog fudbalera Petra Gačića, koji je bio bez majice i igrao se sa njenim psom.

"Srećan petak svima koji slave! Idealan dan za novi početak", napisala je Tara, a ubrzo su mrežama počele da kruže i prepiske Nenada Aleksića Ša sa njegovim fanovima:

Izvor: instagram/tarasimov/screenshot

"Evo sad su objavili kako Tara ima dečka, verovatno te ne zanima, ali ja kao Tarin bivši fan mogu da ti kažem da su ovo gluposti i da ga je Tara namerno slikala, jer želi da na bilo koji način tebe isprovocira. Ovaj dečko je inače brat njene drugarice Kristine, Tara je sa tom drugaricom bila juče cijeli dan i jutros i sada je kod nje na Mirijevu", pisali su fanovi.

"Pošalji da vidim... Neka joj je sa srećom. I ne šalji mi ništa vezano za nju, sad ima dečka i to je to. Ne želim ništa više da mi se šalje. Pozdrav", napisao je Ša kada je vidio vijest.

Nakon vijesti da ima novog dečka Tara se konačno oglasila i sve razjasnila!

"Petar mi je drugar, on je brat moje jako dobre drugarice. Često provodimo vrijeme zajedno, ali nikakve emocije nisu uključene u naše druženje", rekla je Tara, a zatim i isprozivala bivšeg dečka nenada Aleksića Ša:

"Ovog dečka poznaje i zna da mi je drug. Namjerno pravi dramu i kuka da bi ga žalili ljudi. On može, a i ne mora da mi bude dečko, a sticajem okolnosti mi je drug. A njemu bivše djevojke sigurno ne mogu da budu drugarice, on je poslednja osoba koja može da me komentariše. Slobodna sam i ostaću do daljnjeg. Imam pamentija posla trenutno od momaka".