Objavljena je lista 10 najstresnijih i 10 najmanje stresnih gradova na svijetu. Pogledajte gdje se svakodnevica pretvara u borbu sa vremenom, novcem i gužvama, a gdje se živi mnogo mirnije.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Život u velikom gradu ima brojne prednosti, od većih poslovnih mogućnosti i bogatog društvenog života do dostupnosti različitih sadržaja. Ipak, svakodnevne gužve, visoki troškovi, zagađenje i problemi sa zdravstvenom zaštitom mogu da pretvore običan dan u izvor stresa. Upravo zbog toga objavljena je nova lista gradova u kojima je svakodnevni život najstresniji, ali i onih u kojima se živi najopuštenije.

Prema istraživanju kompanije Remitly, koje je obuhvatilo 170 gradova širom svijeta, Njujork je proglašen najstresnijim gradom na planeti, dok je titulu grada sa najmanje stresa ponio Ajndhoven u Holandiji.

Istraživanje je zasnovano na podacima prikupljenim u oktobru 2025. godine, a gradovi su ocijenjeni na skali od 1 do 10. U obzir je uzeto pet faktora koji mogu značajno da utiču na kvalitet svakodnevnog života:

vrijeme potrebno za putovanje,

troškovi života,

kvalitet zdravstvene zaštite,

nivo kriminala

i zagađenje vazduha.

Njujork je najstresniji grad na svijetu

Njujork je zauzeo prvo mjesto sa ocjenom 7,56 od 10. Iako je poznat kao grad koji nikada ne spava i koji pruža brojne mogućnosti, brz tempo života ima i svoju cijenu. Visoki troškovi, saobraćajne gužve i bezbjednosni izazovi doprinose tome da svakodnevica u ovom američkom gradu može da bude veoma zahtevna.

Odmah iza njega nalazi se Dablin sa ocjenom 7,55, što znači da je razlika između prva dva grada gotovo zanemarljiva. Irska prijestonica posebno se izdvaja po saobraćajnim gužvama. Za putovanje od 10 kilometara automobilom potrebno je oko 32 minuta, dok je prosjek u analiziranim gradovima 21 minut.

Na trećem mjestu je Meksiko Siti sa ocjenom 7,38, a među prvih pet našli su se i Manila i London.

Zanimljivo je da se na listi nalazi čak pet evropskih gradova, uključujući i dva italijanska.

Deset najstresnijih gradova na svetu:

Njujork, SAD - 7,56 Dablin, Irska - 7,55 Meksiko Siti, Meksiko - 7,38 Manila, Filipini - 7,34 London, Velika Britanija - 7,25 Milano, Italija - 7,25 Atina, Grčka - 7,23 Sao Paulo, Brazil - 7,14 Torino, Italija - 6,90 Kalkuta, Indija - 6,89

Posebno je zanimljiv podatak da se Kalkuta nalazi na desetom mjestu, ali istovremeno bilježi najduže vrijeme putovanja među analiziranim gradovima. Za prelazak 10 kilometara potrebno je prosječno 34 minuta i 33 sekunde. Poređenja radi, u San Antoniju u Teksasu, koji ima najbrže vrijeme putovanja u istraživanju, ista razdaljina prelazi se za svega 10 minuta i 13 sekundi.

U ovim gradovima se živi najmirnije

Na suprotnoj strani liste nalazi se Ajndhoven u Holandiji, koji je proglašen najmanje stresnim gradom na svijetu. Njegova ocjena iznosi svega 2,34, a dobri rezultati povezani su sa kraćim vremenom putovanja, kvalitetnom zdravstvenom zaštitom i niskim nivoom percipiranog kriminala.

Za prelazak 10 kilometara u ovom gradu potrebno je nešto manje od 15 minuta, što je manje od polovine vremena koje je za istu razdaljinu potrebno u Dablinu.

Drugo mjesto zauzeo je Utreht, takođe u Holandiji, sa ocjenom 2,67. Ova zemlja posebno se izdvaja u istraživanju jer se čak četiri njena grada nalaze među deset najmanje stresnih na svijetu. Dobro su se pokazali i gradovi u Norveškoj i Australiji. Trondhajm i Bergen predstavljaju Norvešku, dok su Kanbera i Brizbejn među australijskim gradovima u kojima su uslovi za svakodnevni život ocijenjeni kao veoma povoljni.

Deset najmanje stresnih gradova na svijetu:

Ajndhoven, Holandija - 2,34 Utreht, Holandija - 2,67 Kanbera, Australija - 2,80 Talin, Estonija - 2,83 Groningen, Holandija - 2,84 Trondhajm, Norveška - 2,84 Bergen, Norveška - 2,85 Porto, Portugal - 2,97 Brizbejn, Australija - 2,98 Roterdam, Holandija - 3,34

Zanimljivo je i da se pojedini gradovi sa ove liste dobro kotiraju i u drugim istraživanjima kvaliteta života. Kanbera je, na primjer, zauzela prvo mjesto, a Bergen drugo mjesto u rangiranju gradova sa najboljim kvalitetom života za 2026. godinu koje je objavio Visual Capitalist.

Šta zapravo čini jedan grad manje stresnim?

Rezultati pokazuju da kvalitet života ne zavisi samo od veličine grada, broja stanovnika ili ekonomskih mogućnosti. Na svakodnevno zadovoljstvo značajno utiču i stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo: koliko nam vremena treba da stignemo na posao, koliko novca izdvajamo za osnovne potrebe, da li možemo lako da dođemo do ljekara i kakav vazduh udišemo.

Upravo zbog toga gradovi koji nude dobru infrastrukturu, dostupne javne usluge i manje svakodnevnih prepreka mogu da obezbijede opušteniji način života. Iako istraživanje ne govori direktno o tome koliko su njihovi stanovnici srećni, ono pokazuje koliko okruženje u kojem živimo može da utiče na svakodnevni pritisak i kvalitet života.

(MONDO)