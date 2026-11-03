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Tijana M raskinula sa dečkom nakon dve godine: Živeli zajedno, pa pukla tikva, a jedna stvar iznenadila javnost

Tijana M raskinula sa dečkom nakon dve godine: Živeli zajedno, pa pukla tikva, a jedna stvar iznenadila javnost

Autor Jelena Sitarica
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Tijana Milentijević, poznata kao Tijana Em, prekinula je dvogodišnju vezu sa gitaristom Darkom Simićem.

Tijana M raskinula sa dečkom nakon dve godine: Živeli zajedno, pa pukla tikva, a jedna stvar iznenad Izvor: Instagram - tijanamilentijevic.official

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, okončala je dvogodišnju ljubavnu vezu sa gitaristom Darkom Simićem. Inače, par je pre raskida živeo zajedno u Obrenovcu, a za sada nije poznat tačan razlog kraha odnosa. 

Pogledajte kako su izgledali tokom veze:

Izvor: Instagram - tijanamilentijevic.official

Jedno iznenadilo sve

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da je Darko, uprkos prekidu emotivne veze, ostao član Tijaninog muzičkog benda. Kako navodi izvor blizak pevačici, njih dvoje su nakon raskida uspeli da zadrže prijateljski odnos i nastave profesionalnu saradnju na nastupima.

Od dugogodišnjeg prijateljstva do zajedničkog života

Podsećanja radi, njihova romansu je prethodilo dugogodišnje poznanstvo od pet godina, tokom kojih je gitarista pevačici bio velika podrška. Par je svoju bliskost prvi put javno prikazao u maju 2024. godine.

Izvor: Instagram printscreen / tijanamilentijevic.official

Tijana je ranije isticala koliko joj je značilo njegovo razumevanje za estradni posao, s obzirom na to da su delili istu profesiju.

(Blic.rs/MONDO)

Tagovi

Tijana Milentijević raskid

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