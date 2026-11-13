Uhapšeni medicinski tehničari u Zenici zbog nasilja nad pacijentom, sigurnosne kamere sve zabilježile.

Izvor: Youtube/Zenicablog/Ustupljene fotografije

Nakon smrti bivšeg atletičara Kristiana Josipa Periša (32) koji je preminuo 21. oktobra ove godine u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u Hrvatskoj, u Zenici u Bosni i Hercegovini se dogodio slučaj nasilja nad pacijentom, a portal "Zenica blog" došao je u posjed snimka sa sigurnosnih kamera Odeljenja za psihijatriju Kantonalne bolnice Zenica u Bosni i Hercegovini. Na snimcima se vidi nasilje nad pacijentom (24) zbog čega je uhapšeno pet medicinskih tehničara.

Snimak traje oko 10 minuta i na njemu se vidi kako bolničko osoblje u više navrata postupa prema pacijentu. U tekstu se navodi da snimak nije kompletan, već da je u pitanju samo dio materijala koji su od bolnice preuzeli policija i tužilaštvo.

Pogledajte fotografije nasilja nad pacijentom u Zenici

Medicinski tehničari koji su uhapšeni su prvobitno tvrdili da ih je taj pacijent napao. Od njih petoro, četvoro je nakon ovog događaja otišlo na bolovanje zbog, kako su naveli, povreda koje su zadobili.

Međutim, snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su da je osoblje bolnice upotrebilo prekomjernu silu prema pacijentu. Nije ispoštovan niz protokola.

Zbog sumnje na nasilničko ponašanje, policija je uhapsila pet medicinskih tehničara u Kantonalnoj bolnici Zenica. To su B.M. (35) H.V. (34), K.L. (24), S.S. (37) i M.D. (36).

Pogledajte snimak nasilja nad pacijentom u Zenici, upozoravamo Vas da je snimak izuzetno UZNEMIRUJUĆI!

Nasilje nad pacijentom u Zenici Izvor: Youtube/Zenicablog

Pacijent je zadobio lakše tjelesne povrede. Istraga je u toku.

Da podsjetimo, bivši hrvatski sportista Kristian Josip Periš (32) preminuo je 21. oktobra ove godine u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" u Zagrebu pod sumnjivim okolnostima, vodi se istraga zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo teško ubistvo. Njegova porodica je tražila ljekarsku pomoć zbog njegovog psihičkog zdravlja, a on je odbijao da ode u tu kliniku zbog tvrdnji da su ga ranije vezivali i gušili.

Sigurnosne kamere iz jedne sobe u klinici su pokazali da su ga gušili jastukom duže od osam minuta. Udarali su ga, pritiskali mu grudi nakon čega je on prestao da diše.