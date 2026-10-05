Pjevačica Stanojka Mitrović Ćana, svojim obožavaocima voli da ispunjava razne želje kada su njeni nastupi u pitanju.

Izvor: Instgaram/_l.a.z.a.r.e.v.i.c_/Printscreen

Stojanka Mitrović Ćana je tokom karijere nastupala na najrazličitijim mjestima, a na veseljima je umjela da napravi pravi spektakl. Pjevala je iz kamiona, ali i sa krova. Međutim, kada su joj tražili da pjeva iz tenka, pjevačica je to odbila.

Pogledajte fotografije Ćaninih nastupa:

Vidi opis Ćani tražili da na veselje dođe u tenku: Na krovu je već pjevala, a otkrila zašto je ovaj zahtjev odbila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instgaram/_l.a.z.a.r.e.v.i.c_/Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube printscreen/Cana Official Channel Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Ana Živančević Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/DP Produkcija Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/DP Produkcija Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/Srđan Smiljanić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/Srđan Smiljanić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/Srđan Smiljanić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Adria Media Tv/Printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 10 10 / 10

"Odbila sam da uđem u tenk! Mnogo sam gabaritna za ulazak kroz onaj otvor, možda bi mi samo noge mogle ući!", otkrila je pjevačica kada je stigla na proslavu punoljetstva Janine ćerke.

Splav potonuo na nastupu

Ipak, u Ćaninoj karijeri nisu svi nastupi bili veseli i šaljivi. Nažalost, jedan se tragično završio, a ona je pukom srećom ostala živa. Tada je splav na kojem je ona trebala da zapjeva potonuo.

"Nikada više poslije toga nisam otišla ni na jedan splav. Da li je to moralo da se desi ili ne... Mnogo mi je teško, to se desilo 2000. godine. Dakle, prije 24. godine, ali sjećanje je svježe kao da je juče bilo. Troje ljudi je izgubilo život, 48 ljudi je završilo sa težim tjelesnim povredama... Plus, ne znam koliko ih je bilo sa lakšim tjelesnim povredama. Naravno, splav je zatvoren" počela je priču Ćana.

Umjesto 400 ljudi, na splavu je bilo oko 600. Konstrukcija nije mogla da izdrži opterećenje, pukla je, i tada je počeo pakao:

"Bilo je isto kao na Titaniku. Taj vrisak... Među gostima su bili i momci iz Republike Srpske, koji su bili prvaci u plivanju. Jedan od njih je išao da spašava ljude, on je stradao. Neplivači su ga vukli. Stradalo je i dvoje ljudi u ozbiljnijim godinama..." ispričala je Ćana.