Tina Ivanović pisala ljubavnicama muža? Saznala im i adrese, prvi put progovorila o aferi i pomirenju

Tina Ivanović prvi put je progovorila o pomirenju sa suprugom.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Pjevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić dali su svojoj ljubavi još jednu šansu i to dvije i po godine od zvaničnog razvoda, a na ovu temu govorila je sinoć u emisiji "Ami G Show".

Izvor: Printskrin, Youtube/ Ami G show

"Ti mene jedino zoveš kada se razvedem ili kada se pomirim sa bivšim suprugom. Jeste, razveli smo se i pomirili smo se posle dvije i po godine", rekla je Tina.

Potom se osvrnula i na eventualno ponovno vjenčanje:

"To ne znam, trebao si njega da zoveš da mu postaviš to pitanje... Možda tu ima i razlog i neke društvene mreže i tako. Imala sam šifru, nažalost. Dobro, nije to bilo toliko strašno, ali svaku ženu to zaboli. Ma da, kao što on kaže: 'To je virtuelno', sve ja znam. Rođena sam za inspektorku, sve sam snimila, znam i adrese i sve, sve sam saznala."

Izvor: Instagram/printscreen

Ona je, potom, otkrila da je poslala poruku djevojkama.

"Jesam, javila sam se, ali drugim imenom. Ne znam koliko profila sam morala da otvorim", rekla je Tina.

Inale, par je zajedno još od 1996. godine, što znači da ih veže skoro tri decenije zajedničkog života. Pjevačica je objasnila da je na kraju prevagnula emocija i svijest o tome kakav je on čovjek u dubini duše, poručivši da je ljubav na kraju pobijedila.

Pogledaje njihove nedavne paparaco fotografije nakon pomirenja: