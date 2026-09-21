Napisala mu najljepšu baladu, ali ih je život razdvojio: U kakvom su odnosu bili Marina Tucaković i Oliver?

Marina Tucaković i Oliver Dragojević bili su sjajan tim, a njihova saradnja donijela je nezaboravne hitove.
Nedavno je obilježena peta godišnjica smrti jedne od najvećih regionalnih tekstopisaca – Marine Tucaković. Talentovana Marina sarađivala je sa brojnim muzičarima, a mnogi će je pamtiti i po hitovima koje je napisala Oliveru Dragojeviću.
Hitmejkerka i kantautor bili su skladni saradnici, koji su uživali u humoru jedno drugog, ali i u nevjerovatnom talentu i harizmi kojom su plijenili.
Pogledajte Marinine fotografije:
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Marina je za Olivera napisala nekoliko pjesama, između ostalog i "Sve što je lijepo ima kraj" i "Podseti me što to beše ljubav".
Nažalost, rat u staroj Jugoslaviji ih je razdvojio, a budući da je Oliver bio izričito protiv toga da ponovo nastupa u Srbiji, nisu se mnogo puta od tada sretali niti sarađivali.
Neosporno je da su Marina Tucaković i Oliver Dragojević bili dobar tim, što se vidi i u pjesmama koje je ona napisala, a on izveo. Takođe bi se na osnovu fotografije, koja je nedavno osvanula, a njih dvoje sjede zagrljeni, reklo da su bili i dobri prijatelji, koji su uvijek pronalazili način da se dobro zabave.
Do kraja života bili su voljeni od strane publike i kolega, a iza sebe su oboje ostavili pjesme za sva vremena.
Izvor: Story.hr/ MONDO