Marina Tucaković i Oliver Dragojević bili su sjajan tim, a njihova saradnja donijela je nezaboravne hitove.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Nedavno je obilježena peta godišnjica smrti jedne od najvećih regionalnih tekstopisaca – Marine Tucaković. Talentovana Marina sarađivala je sa brojnim muzičarima, a mnogi će je pamtiti i po hitovima koje je napisala Oliveru Dragojeviću.

Hitmejkerka i kantautor bili su skladni saradnici, koji su uživali u humoru jedno drugog, ali i u nevjerovatnom talentu i harizmi kojom su plijenili.

Pogledajte Marinine fotografije:

Vidi opis Napisala mu najljepšu baladu, ali ih je život razdvojio: U kakvom su odnosu bili Marina Tucaković i Oliver? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO, screenshot, K1 televizija Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Damir Dervišagić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/marina.tucakovic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/laccanotlaca Br. slika: 10 10 / 10

Marina je za Olivera napisala nekoliko pjesama, između ostalog i "Sve što je lijepo ima kraj" i "Podseti me što to beše ljubav".

Oliver Dragojević - Što to bješe ljubav Izvor: YouTube

Nažalost, rat u staroj Jugoslaviji ih je razdvojio, a budući da je Oliver bio izričito protiv toga da ponovo nastupa u Srbiji, nisu se mnogo puta od tada sretali niti sarađivali.

Neosporno je da su Marina Tucaković i Oliver Dragojević bili dobar tim, što se vidi i u pjesmama koje je ona napisala, a on izveo. Takođe bi se na osnovu fotografije, koja je nedavno osvanula, a njih dvoje sjede zagrljeni, reklo da su bili i dobri prijatelji, koji su uvijek pronalazili način da se dobro zabave.

Do kraja života bili su voljeni od strane publike i kolega, a iza sebe su oboje ostavili pjesme za sva vremena.

Izvor: Story.hr/ MONDO