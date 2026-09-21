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Napisala mu najljepšu baladu, ali ih je život razdvojio: U kakvom su odnosu bili Marina Tucaković i Oliver?

Napisala mu najljepšu baladu, ali ih je život razdvojio: U kakvom su odnosu bili Marina Tucaković i Oliver?

Autor Ana Živančević
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Marina Tucaković i Oliver Dragojević bili su sjajan tim, a njihova saradnja donijela je nezaboravne hitove.

U kakvom su odnosu bili Marina Tucaković i Oliver Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Nedavno je obilježena peta godišnjica smrti jedne od najvećih regionalnih tekstopisaca – Marine Tucaković. Talentovana Marina sarađivala je sa brojnim muzičarima, a mnogi će je pamtiti i po hitovima koje je napisala Oliveru Dragojeviću.

Hitmejkerka i kantautor bili su skladni saradnici, koji su uživali u humoru jedno drugog, ali i u nevjerovatnom talentu i harizmi kojom su plijenili.

Pogledajte Marinine fotografije:

Marina je za Olivera napisala nekoliko pjesama, između ostalog i "Sve što je lijepo ima kraj" i "Podseti me što to beše ljubav".

Oliver Dragojević - Što to bješe ljubav
Izvor: YouTube

 Nažalost, rat u staroj Jugoslaviji ih je razdvojio, a budući da je Oliver bio izričito protiv toga da ponovo nastupa u Srbiji, nisu se mnogo puta od tada sretali niti sarađivali.

Neosporno je da su Marina Tucaković i Oliver Dragojević bili dobar tim, što se vidi i u pjesmama koje je ona napisala, a on izveo. Takođe bi se na osnovu fotografije, koja je nedavno osvanula, a njih dvoje sjede zagrljeni, reklo da su bili i dobri prijatelji, koji su uvijek pronalazili način da se dobro zabave.

 Do kraja života bili su voljeni od strane publike i kolega, a iza sebe su oboje ostavili pjesme za sva vremena.

Izvor: Story.hr/ MONDO

Tagovi

marina tucaković Oliver Dragojević

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