Nataša Ninković zbog Nine Badrić pala u trans: Glumica uživa u provodu sa prijateljicama (Foto/Video)

Nataša Ninković u jednom trenutku je pala u sevdah, dok joj je Nina Badrić takoreći pjevala na uvce.

Izvor: Instagram/natasaninkovic

Glumica Nataša Ninković (51) uživala je u nezaboravnoj noći sa svojim najbližim prijateljicama, a djeliće ove vesele atmosfere objavila je na svom Instagram profilu.

Zajedno sa prijateljicama bila je u jednom luksuznom restoranu, gdje su nazdravljale bijelim vinom i uživale u večeri. Snimci pokazuju da je raspoloženje bilo na vrhuncu, uz mnogo smijeha i opuštenog ćaskanja.

Međutim, vrhunac večeri uslijedio je kada je atmosfera postala intimnija. U jednom momentu, goste je iznenadila pjevačica Nina Badrić. Nina je, držeći mikrofon, zapjevala direktno Nataši na uvo, što je glumicu bacilo u potpuni trans.

Na snimcima se vidi Nataša, zabačene glave, čvrsto zatvorenih očiju i raširenih ruku, potpuno prepuštena emocijama dok uživa u Nininom izvođenju. Taj trenutak čistog "sevdaha" zabilježen je na mrežama i oduševio je pratioce.

Pogledajte 01:20 Nataša Ninković na nastupu Nine Badrić Izvor: instagram/natasaninkovic Izvor: instagram/natasaninkovic

Izgleda da je ovo bilo jedno od onih večeri koje se dugo pamte, a Nataša i njene prijateljice su još jednom pokazale da znaju kako da uživaju u životu punim plućima.