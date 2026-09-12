Goca Tržan prvi put o Leninoj promjeni prezimena: Pjevačica jasno stavila do znanja šta misli o tome

Lena Tržan je sinoć uživala provodeći se uz majčine pjesme Goce Tržan, a prije nastupa pjevačica je za domaće medije prokomentarisala ćerkinu odluku da promijeni prezime

Izvor: Instagram/gocatrzan

Goca Tržan sinoć je nastupila sa članovima grupe "Tap 011" u jednom beogradskom lokalu, a pred sam početak je progovorila prvi put o odluci ćerke Lene da se odrekne prezime oca Ivana Marinkovića.

Kako godinama nisu u kontaktu, Lena je ovim potezom potvrdila da je njihov odnos definitivno gotov, a Goca je sinoć prvi put govorila na ovu temu.

"Promijenila prezime, tačka, nije promijenila pol i adresu", rekla je kratko Goca.

Lena je sinoć uživala iz prvih redova, provodeći se uz Gocine pjesme, a upitali smo je da nam otkrije i koja je omiljena pesma njenoj naslednici.

"Ima ih više, ali ona kao i svi klinci voli "Gaće", "Bundu", "Televizor"...", navodila je pjevačica.

Ivana povrijedila odluka ćerke

Marinović povodom cijele priče ističe da je on njen jedini biološki otac i da se to neće promijeniti ni kada Lena bude uzela prezime Tržan.

"Pa, jako me je povrijedilo. S obzirom na to da je to negdje stara informacija od prošlog vremena, ali ja sam se tek sada susreo sa njom. Dao sam par nekih intervjua koji su, onako, bili propraćeni... Mislim, ja vjerujem da postoje ljudi koji to podržavaju, kada je ona pitanje. Isto tako postoje ljudi koji mene podržavaju i negde se zgražavaju tom činjenicom. Moje je samo da kažem da sam ja njen otac, jedan jedini biološki, da, koliko god bude promijenila prezime, ona je i dalje moja ćerka. A sve ostalo je negdje stvar o kojoj ne želim da pričam. Mislim da to nije potrebno", rekao je Ivan za "Pink.rs".