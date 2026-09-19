Oženio se poznati influenser: Nakon luksuzne prosidbe na Maldivima napravili gala vjenčanje (Foto)

Amina Efendić i Nikola Gajić, poznati influenseri, vjenčali su se u prelijepom ambijentu.

Izvor: Instagram printscreen

Poznati influenserski par, Amina Efendić iz Bosne i Hercegovine i Nikola Gajić, u javnosti poznatiji kao "Neuspeh Džokeru", krunisao je svoju ljubav brakom na svečanosti u prirodnom ambijentu, okruženom zelenilom.

Za ovaj posebni dan, Amina je izabrala elegantnu bijelu vjenčanicu od čipke i veo, dok je kosu stilizovala u visoku punđu, a cjelokupan izgled upotpunila upečatljivom čipkanom ogrlicom.

Pogledajte kako su izgledali na vjenčanju:

Nakon što su u novembru 2023. godine zvanično potvrdili svoju vezu, par je redovno dijelio zajedničke trenutke sa pratiocima na društvenim mrežama.

Korak dalje napravili su u aprilu prošle godine na Maldivima, gdje je Nikola zaprosio Aminu, koja je ubrzo potom podijelila fotografije sa egzotičnog putovanja uz emotivnu poruku posvećenu svom partneru.

"Udala bih se za tebe u svakom univerzumu", napisala je tada Amina.

U Instagram storiju posvećenom Nikoli dodala je:

"Moja druga polovina, moj životni saputnik, volim te."