Pojedine Šabanove pesme definitivno posebno zvuče kada ih pevaju pevačice

Izvor: Youtube

Činjenica je da pesme Šabana Šaulića ne može svako da otpeva kako treba. Emocija, specifični ukrasi, način na koji je "bojio" stihove, u samom startu su stavke koje malo ko može da "čekira".

No, zanimljivo je da se u kontekstu naslednika čuvene muzičke legende gotovo uvek spominju muški pevači, dok su žene, apsolutno nezasluženo, ispale iz trke.

Zapravo, ako pregledate društvene mreže, garantujemo da ćete pronaći izvedbe pevačica koje su neke od najtežih Šabanovih numera otpevale sa istim onim žarom kako je to nekada radio pokojni umetnik.

Vidi opis 5 Šabanovih pesama koje su žene otpevale bolje nego ijedan muški pevač: Naježićete se od izvedbi, suze same idu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube printscreen / Saban Saulic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT Saban Saulić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/emirhabibovicofficial/screenshot Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 10 10 / 10

Zato smo izdvojili 5 pesama za koje su se mnogi gurali da ih prepevaju, a 99% pevača nisu bili ni do kolena ovim pevačicama.

1. Cveta

Šaban Šaulić Cveta Izvor: YouTube

Čuvenu "Cvetu" nema ko nije probao da otpevao. Ali retko je koji pevač uspeo da joj da dušu kako su to uradile pojedine pevačice, naročito Melinda Hristova čija je izvedba proglašena za jednu od najboljih.

2. Ti možeš sve

Šaban Šaulić Ti možeš sve Izvor: YouTube

Iako je devojka pevala sa lakoćom i gotovo osmehom na početku, do kraja pesme osetili smo trnce, i nije imalo šanse da nam ne krenu suze. Veliko bravo!

3. Milke, dušo

Šaban Šaulić Milke dušo Izvor: YouTube

Šaban Šaulić tačno je znao kako da stihovima naglasi bol, žal, a mlada pevačica Velina Stamenković fantastično je otpevala izrazito zahtevnu numeru.

4. Majko, sve ti opraštam

Saban Saulic - Majko sve ti oprastam (Official Video) Izvor: YouTube

Preteška, preemotivna pesma nije za svakoga, a ne možemo reći da se nisu baš gurali da je otpevaju - i jasno nam je zašto. Ipak, jedan "cover" posebno nam se dopao - u akapela verziji pesmu je otpevala bivša pevačica grupe "Luna", Ivana Krunić.

5.Dođi da ostarimo zajedno

Šaban Šaulić - Dođi da ostarimo zajedno Izvor: YouTube

Još jedna teška, emotivna numera koju smo bezbroj puta čuli u izvedbi brojnih estradnih umetnika. I da, složili bismo se da je retko koja pevačica uspela da odgovori na zadatak. Ipak, korisnici društenih mreža bili su oduševljeni izvedbom jedne devojke na TikToku, a njen video je za kratko vreme imao preko pola miliona pregleda.