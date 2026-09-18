Pojedine Šabanove pesme definitivno posebno zvuče kada ih pevaju pevačice
Činjenica je da pesme Šabana Šaulića ne može svako da otpeva kako treba. Emocija, specifični ukrasi, način na koji je "bojio" stihove, u samom startu su stavke koje malo ko može da "čekira".
No, zanimljivo je da se u kontekstu naslednika čuvene muzičke legende gotovo uvek spominju muški pevači, dok su žene, apsolutno nezasluženo, ispale iz trke.
Zapravo, ako pregledate društvene mreže, garantujemo da ćete pronaći izvedbe pevačica koje su neke od najtežih Šabanovih numera otpevale sa istim onim žarom kako je to nekada radio pokojni umetnik.
5 Šabanovih pesama koje su žene otpevale bolje nego ijedan muški pevač: Naježićete se od izvedbi, suze same idu
Zato smo izdvojili 5 pesama za koje su se mnogi gurali da ih prepevaju, a 99% pevača nisu bili ni do kolena ovim pevačicama.
1. Cveta
Čuvenu "Cvetu" nema ko nije probao da otpevao. Ali retko je koji pevač uspeo da joj da dušu kako su to uradile pojedine pevačice, naročito Melinda Hristova čija je izvedba proglašena za jednu od najboljih.
@kafana365DA LI JE OVO NAJLEPŠE OTPEVANA ŽENSKA VERZIJA ?#fy#cveta#sabansaulic#melindahristova#balkanfyp♬ original sound - 𝗞𝗔𝗙𝗔𝗡𝗔𝟯𝟲𝟱
2. Ti možeš sve
Iako je devojka pevala sa lakoćom i gotovo osmehom na početku, do kraja pesme osetili smo trnce, i nije imalo šanse da nam ne krenu suze. Veliko bravo!
@irazuricŠaban za kraj 2024.🥂 Ljubite više i grlite jače u novoj! Vaša Ira🌹#fyp#balkan#balkannusic#balkancover#sabansaulic#timozessve#irazuric#musiccover#cover#balkancover♬ original sound - IRA ŽURIĆ ROSA
3. Milke, dušo
Šaban Šaulić tačno je znao kako da stihovima naglasi bol, žal, a mlada pevačica Velina Stamenković fantastično je otpevala izrazito zahtevnu numeru.
@velinastamenkovicMilke, dušo… jedna pesma, jedna priča i malo onog toplog osećaja uz kaficu. ☕🎵#viral#velina#piano#saban#grupa♬ izvorni zvuk - velinastamenkovic
4. Majko, sve ti opraštam
Preteška, preemotivna pesma nije za svakoga, a ne možemo reći da se nisu baš gurali da je otpevaju - i jasno nam je zašto. Ipak, jedan "cover" posebno nam se dopao - u akapela verziji pesmu je otpevala bivša pevačica grupe "Luna", Ivana Krunić.
5.Dođi da ostarimo zajedno
Još jedna teška, emotivna numera koju smo bezbroj puta čuli u izvedbi brojnih estradnih umetnika. I da, složili bismo se da je retko koja pevačica uspela da odgovori na zadatak. Ipak, korisnici društenih mreža bili su oduševljeni izvedbom jedne devojke na TikToku, a njen video je za kratko vreme imao preko pola miliona pregleda.
@jurrannovic._mUstani Šabane da ja legnemm🫠#saban#nedelja#cover#viralvideos♬ izvorni zvuk - Mare