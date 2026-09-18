Manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska, posle iskustva u Jutarnjem programu, oprobala se i u novom TV formatu na RTS-u.

Izvor: Youtube printscreen/Art Vista

U jesenjoj programskoj šemi RTS publika će imati priliku da gleda Danijelu Dimitrovsku u zabavnom šou-programu "Pogodi šta umeš".

Riječ je o emisiji koji spaja talenat, zabavu i kviz, a takmičari će imati zadatak da otkriju skrivene talente gostiju. Danijela Dimitrovska priznaje da joj je prelazak iz informativnog u zabavni program posebno prijao.

"Jutarnji program i taj vid informative definitivno su za mene bili jedan dobar dril. Stekla sam iskustvo i imala priliku da učim od ljudi koji su vrhunski u svom poslu i zaista im hvala na tome. Zahvalna sam na toj prilici, ali mi je to dalo mogućnost da se sada, u ovako jednom zabavnom formatu, osjećam kao svoj na svome i potpuno komforno. Tako da mislim da sam ja ipak više za zabavni program", rekla je Danijela.

Iako je televizija trenutno u fokusu, njen poslovni dan odavno se ne završava kada se kamere ugase. Danijela je veoma aktivna i na društvenim mrežama, gdje je prati veliki broj ljudi, a u međuvremenu je napravila i filmski izlet.

Uskoro je očekuje i premijera drugog dijela "Povratka Žikine dinastije".

Podsjetite se scena iz nastavka filma "Žikina dinastija":

Vidi opis "Ko želi, nađe vremena": Bivšoj Ognjena Amidžića pune ruke posla, radi na RTS-u i snima nastavak "Žikine dinastije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube / Art Vista Br. slika: 10 10 / 10

"Za porodicu se uvijek nađe vremena"

Uprkos brojnim poslovnim obavezama, Danijela ističe da joj je najvažnije da sačuva vrijeme koje provodi sa najbližima. Za nju su porodični trenuci posebno dragocjeni, pa se trudi da posao ne zauzme baš svaki dio njenog dana.

"Ja se stvarno trudim da ne izgubim i tu svoju privatnost. Jako volim da sam kod kuće sa svojom porodicom i da budem i domaćica i da skuvam, i u tome uživam. To je neko vrijeme za sebe, za mene, i da budem sa svojim sinom i suprugom, ali i sa roditeljima i sestrom u Požarevcu. Nađem vremena. Za to se uvijek nađe vremena, znate. Ko želi, nađe".

Pogledajte i kako je izgledala na premijeri filma: