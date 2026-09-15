Dodijeljene Emi nagrade: Metju Ris uradio nešto što niko drugi nije, pogledajte listu dobitnika

Sinoć je održana 78. po redu dodjela televizijskih Emi nagrada, a o jednom glumcu ne prestaje da se priča zbog rekorda koji je postavio

Izvor: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Na 78. dodjeli Emi nagrada u Los Anđelesu najveći trijumf ostvarila je serija "Widow’s Bay" (Vindovs Bej), koja je sezonu završila sa čak 14 osvojenih priznanja, dok je Metju Ris ispisao istoriju osvojivši dve nagrade za glavne muške uloge tokom iste večeri.

Izvor: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia

Dok je "Widow’s Bay" gotovo potpuno zavladao kategorijama komedije, u konkurenciji dramskih ostvarenja ponovo je slavio "The Pitt". Veliku noć imali su i Rija Sihorn, Džin Smart, Noa Vajli, Tom Pelfri i Alison Dženi.

Widow's Bay — Official Teaser Trailer Izvor: YouTube/Apple TV

Horor-komedija koja se prikazuje na Apple TV, postala je najnagrađivanija humoristična serija u jednoj sezoni u istoriji Emi nagrada. Sa ukupno 14 priznanja, računajući i nagrade osvojene na ceremoniji Kreativnog Emija, serija je postavila novi rekord.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Na glavnoj ceremoniji pripalo joj je šest nagrada, među kojima i najvažnija, za najbolju humorističnu seriju.

Metju Ris proglašen je najboljim glavnim glumcem u komediji, Kejt O'Flin najboljom sporednom glumicom, dok je Stiven Rut odneo Emi za sporednog glumca. Serija je nagrađena i za scenario Kejti Dipold, kao i za režiju Hira Muraija.

Medicinska drama "The Pitt" drugu godinu zaredom proglašena je najboljom dramskom serijom, dok je Noa Vajli ponovio prošlogodišnji uspjeh i ponovo osvojio priznanje za najboljeg glavnog glumca u drami.

Alison Dženi osvojila je Emi za sporednu ulogu u seriji "The Diplomat", dok je Tom Pelfri nagrađen za "Task". "Slow Horses" slavio je u kategoriji režije.

Vins Giligan, tvorac kultne serije "Breaking Bad", osvojio je priznanje za scenario nove naučnofantastične serije "Pluribus".

Pluribus — Official Trailer Izvor: YouTube/Apple TV, youtube/Sony Pictures Television

Metju Ris uradio ono što niko pre njega nije

Ako je neka zvijezda obilježila ovogodišnji Emi, onda je to bez sumnje Metju Ris. Velški glumac napravio je presedan osvojivši dvije nagrade za glavnu mušku ulogu tokom iste ceremonije i to za dva različita ostvarenja.

Najpre je proglašen najboljim glumcem u humorističnoj seriji za "Widow’s Bay", a potom je dobio i Emi za glavnu ulogu u limitiranoj seriji "The Beast in Me".

Pogledajte 00:39 Viki Miljković Izvor: privatna arhiva/Viki Miljković Izvor: privatna arhiva/Viki Miljković

Time je postao prvi glumac koji je osvojio Emi za glavnu ulogu u sve tri ključne televizijske kategorije, drami, komediji i ograničenoj seriji. Prvo priznanje u tom nizu dobio je još 2018. godine za ulogu u seriji "Amerikanci".

Riji Sihorn koju su kritičari godinama izdvajali kao jednu od najboljih u seriji "Better Call Saul", konačno je osvojila prvi Emi u karijeri. Nagrada za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji pripala joj je za ulogu u "Pluribusu".

Njena pobjeda posebno je privukla pažnju jer je Sihorn godinama bila među favoritima televizijske publike i kritike, ali je uprkos brojnim pohvalama prestižno priznanje do sada zaobilazilo.

Istorijski rezultat zabilježila je i Džin Smart.

Za ulogu Debore Vens u petoj i poslednjoj sezoni serije "Hacks" osvojila je peti uzastopni Emi za najbolju glavnu glumicu u komediji.

Time je postala prva žena nagrađena za svaku sezonu jedne serije, a ovo joj je ujedno bio osmi glumački Emi u karijeri.

Smart se tako po broju glumačkih Emi nagrada izjednačila sa legendarnim Kloris Ličman i Džulijom Luis-Drajfus, koje se nalaze na samom vrhu liste najnagrađivanijih televizijskih glumica.

Najbolja limitirana serija

Među velikim pobjednicima našla se i "DTF St. Louis", koja je proglašena najboljom ograničenom ili antologijskom serijom. Ostvarenje je tokom ovogodišnje sezone Emi nagrada prikupilo ukupno sedam priznanja.

U kategoriji najbolje glavne glumice u ograničenoj seriji slavila je Sali Fild za "Remarkably Bright Creatures", dok je Metju Ris, zahvaljujući "The Beast in Me", odnio nagradu u muškoj konkurenciji.

Izvor: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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