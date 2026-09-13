Naš poznati reper dobio bebu u tajnosti: Sad pokazao kako se snalazi u najlepšoj ulozi

Rimski je nedavno postao otac, a sada je pokazao kako se snalazi u ulozi oca.

Izvor: Instagram printscreen / rimski.rimokilla

Reper Premil Jovanović, poznatiji kao Rimski nedavno je postao otac, a sada je podijelio objavu šetnje sa ćerkicom.

Njegova dugogodišnja partnerka Milena porodila se u avgustu i na svijet donela zdravu djevojčicu, čime je ovaj par započeo novo, najljepše poglavlje u svom životu.

Rimski je na fotografiji u ležernoj kombinaciji - dukserici sa kapuljačom i crnom šorcu dok gura bebina kolica.

Izvor: Instagram printscreen / rimski.rimokilla

Ljubav iz Lebana

Rimski i Milena zajedno su već godinama, još iz vremena kada su oboje živjeli u Lebanu, mjestu iz kog potiču, piše Informer. Njihova ljubav odoljela je brojnim izazovima, a sada je krunisana prinovom koja je unijela neizmjernu radost u njihovu porodicu.