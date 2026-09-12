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Ko je sin Sanje Marinković? Voditeljka ga čuva od očiju javnosti, a evo kako izgleda (Foto)

Ko je sin Sanje Marinković? Voditeljka ga čuva od očiju javnosti, a evo kako izgleda (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Svi znaju Sanju Marinković, ali njenog sina Strahinju rijetko ko viđa

Ko je sin Sanje Marinković Izvor: MONDO/Matija Popović

Sin voditeljke Sanje Marinković i njenog bivšeg supruga Aleksandra Uhrina, Strahinja, nedavno je proslavio punoljetstvo i uspješno maturirao. Kao ponosna majka prisustvovala je svječanoj dodjeli diploma prije nekoliko mjeseci. 

Tada je objavila emotivne trenutke sa ceremonije ne skrivajući koliko je ponosna zbog svog nasljednika.

Izvor: Instagram printscreen

Na zabilježenim fotografijama isticali su se luksuzno posluženje i pjenušavi šampanjac pripremljeni u čast novog maturanta. Posebnu pažnju privukla je sama diploma na ime Strahinja Uhrin, ukrašena simboličnom igračkom sa akademskom kapicom.

Inače, Sanja Marinković je pre par mjeseci sinu javno čestitala 18. rođendan uz njegov selfi i tada smo imali prilike da vidimo kako on izgleda.

Izvor: Instagram printscreen

"Moja najveća ljubav. 18", napisala je Sanja tada.

(/MONDO)

Tagovi

sanja marinković sin sanje marinković strahinja uhrin

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