Vojaž uhvaćen u blokovima u neočekivanom izdanju: Vratio se u djetinjstvo pa tapkao sličice sa djecom

Čim se pojavio u blokovima, klinci iz kraja odmah su ga prepoznali i okupili se oko njega. Ali, umjesto da se samo fotografiše s njima, on im se pridružio u igri.

Izvor: Printksrin/MONDO

Mihajlo Veruović Vojaž jednim postupkom pokazao je da, uprkos popularnosti, nije zaboravio kraj iz kog je potekao. Kurirov paparaco uslikao je mladog izvođača prije nekoliko dana u novobeogradskim blokovima, gdje je odrastao, i to u potpuno opuštenom izdanju, daleko od reflektora, nastupa i luksuznih automobila na koje smo navikli kada su poznate ličnosti u pitanju.

Vojaž je vrijeme provodio s djecom iz kraja, tapkajući sličica na stepeništu ispred zgrade, baš kao kad je i sam bio klinac:

Treper je bio u vrlo opuštenom, modernom autfitu, nosio je široke braon pantalone i majicu na bretele, koja je isticala njegov lični stil. Posebno je bila upečatljiva i njegova masivna ogrlica u reperskom fazonu, koju u poslednje vrijeme ne skida s vrata.

Čim se pojavio u blokovima, klinci iz kraja odmah su ga prepoznali i okupili se oko njega. Međutim, umjesto da se samo fotografiše s njima, on je odmah sjeo na stepenice ispred zgrade i pridružio se igri. U rukama su se našle dobro poznate sličice, a atmosfera je u jednom trenutku podsjetila na neka mnogo jednostavnija vremena, kada su djeca sate provodila napolju igrajući tapkanje.

"Bukvalno je bio kao jedan od njih. Smijao se, šalio, tapkao sličice i pričao s djecom kao stariji brat. Nije glumio zvijezdu niti se ponašao nadmeno, pa i kad je gubio u igri", rekao je jedan od stanara koji je posmatrao cijelu scenu iz obližnjeg kafića, a koji je i poslao fotografije.

U jednom trenutku čak je prasnuo u smijeh kad je izgubio nekoliko sličica od dječaka koji, po svemu sudeći, važi za glavnog majstora tapkanja u kraju.

Podsjetimo, oni koji dobro poznaju repera kažu da ga za novobeogradske blokove vezuju brojne uspomene i prijateljstva iz djetinjstva, zbog čega često dolazi u kraj kada želi da pobjegne od gradske gužve i poslovnih obaveza. Iako danas puni klubove širom regiona i važi za jednog od najpopularnijih izvođača mlađe generacije, izgleda da ga slava nije promijenila.

Pogledajte još njegovih slika:

(Kurir / MONDO)