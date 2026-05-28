"Voli te, zato si još živa": Raskrinkala je Arkanovu aferu sa poznatom Hrvaticom, pa dobijala stravične prijetnje

Marina je istakla da je sa Arkanom uvijek imala jasan odnos i distancu, što je on na neki način poštovao.

Marina Perazić važila je za jednu od najvećih muzičkih zvijezda bivše Jugoslavije. Za njom su uzdisali brojni muškarci, a mnoge poznate šmekere tog vremena uspjela je i da zavede.

Karijeru je započela u kultnom bendu "Denis i Denis", gdje su svi pamtili njeno senzualno šaputanje u bezvremenskim hitovima "Soba 25" i "Program tvog kompjutera", da bi kasnije nastavila podjednako uspješnu samostalnu karijeru.

Pjevanje bez honorara

Sve je počelo tokom ljetnje sezone kada su ona i njen kolega iz benda dobili poziv da nastupaju na crnogorskom primorju, pod prilično neobičnim uslovima za zvijezde njihovog kalibra.

"Davora i mene su pozvali da dođemo 10 dana u Budvu, da pevamo na Havajima bez honorara, samo za smještaj i hranu u bungalovima iza hotela Avala. Kao pjevamo besplatno zbog toga što ćemo biti deset dana na moru, ali nas dvoje živimo na moru (smijeh). Neposredno prije nas pjevale su Aske, takođe besplatno, a sa nama je tih 10 dana nastupao i Goran Milošević. Oduševila me je njegova blagost, finoća, toplina i nenametljivost. Predivno biće!."

Dolazak Arkana i tajna o Doris Dragović

Međutim, pravi zaplet dogodio se kada ih je gazda lokala u kojem su pjevali, inače čovjek sa asfalta, poveo na drugo ekskluzivno mjesto gdje je nastupala još jedna velika muzička zvijezda. Tada je Marina prvi put čula za ime Željka Ražnatovića Arkana.

"Bilo je tu raznoraznih situacija. Vlasnik lokala na Havajima bio je kriminalac. Jednog dana nas je pozvao da idemo s njim na Miločer, u hotel Maestral, gdje je na terasi pevala grupa More sa Doris Dragović. Stižemo u Maestral, svi su vidno uzbuđeni. Kažu da će svaki čas stići Arkan, ja pitam: 'Ko?' Godina je 1984," prisjeća se Marina i nastavlja:

"Davor i ja nemamo blagog pojma ko je to. Ubrzo je uzbuđenje vidno poraslo jer je upravo bio stigao Arkan! Pogledam preko ograde terase hotela, i vidim ispred parkiran ogroman auto, ogroman. Prva misao koja mi je pala na pamet bila je: 'Gdje ćeš se ti parkirati s tim ogromnim autom?' Svi su fascinirani tim ogromnim Lincoln Continentalom koji je pritom, prilično neuobičajene boje 'bijele kafe?!."

Pjevačica je tada saznala čime se Ražnatović bavi, ali i šokantan razlog njegovog dolaska u hotel koji je bio vezan za popularnu Splićanku.

"I tako, upoznaše me sa Arkanom, koji je tada bio vlasnik, odnosno vodio je kazino na Svetom Stefanu. Objasnili su mi da Arkan ne smije napustiti našu zemlju, ali je toliko zadužio zemlju nekim svojim djelima koja je uradio za državu 'preko',da su mu dali da vodi, u tom trenutku, na tom dijelu Jadrana najpoznatiji i najprestižniji kazino."

"Ali najzanimljivije je: zašto je on došao tog dana u hotel Maestral? Zato što je imao aferu sa Doris Dragović. Tako su mi rekli. Možda su me slagali, ko zna?."

Žestok sukob sa Oliverom Mandićem

Marina je tada istakla da je sa Arkanom uvijek imala jasan odnos i distancu, što je on na neki način poštovao, ali joj je ta ista distanca prema mutnim radnjama i ratnim dešavanjima devedesetih godina kasnije donijela ozbiljne probleme i prijetnje.

"Uglavnom, eto, imala sam priliku upoznati Arkana, koji je u meni prepoznao ono nešto što me čini drugačijom od ostalih pjevačica. Čini mi se da mu se dopalo što nisam bila impresionirana kriminalcima, nego sam uvijek prema njima postavljala distancu. Kad sam ga sledeći put slučajno srela u Beogradu usred bijela dana, Arkan je sjedio s meni nepoželjnom ekipom, pa sam pristojno odbila da sjednem s njima. Puno godina kasnije, kasnih devedesetih, srela sam u bifeu Ateljea 212 Olivera Mandića. Bio je ljut na mene. Dok sam još živjela u Njujorku, pitali su me da komentarišem fotografiju Olivera Mandića i Dušana Prelevića, sa mašinkama kod table Knin. Moj komentar je bio da je meni deplasirano da se umjetnici na takav način deklarišu".

Zbog ove izjave o ratnim fotografijama muzičara, uslijedio je dramatičan susret u Beogradu koji pjevačica nikada neće zaboraviti.

Tu moju izjavu mi Oliver Mandić nije mogao oprostiti. Čim me je vidio, bijesno je viknuo: "Sreća tvoja da te Ceca i Arkan vole pa si još živa!."