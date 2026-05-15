Marko Milošević dovodio Sandru Meljničenko kod sebe? Bivša modelsica je razotkrila, nazvala je "premazanom"

Modelsice su bile jedna od popularnijih grupa 90-ih, a veliki fan bio je i sin Slobodana Miloševića, Marko.

Bivša članica grupe "Models", Mimi Živković, osvrnula se na devedesete godine, kada je ovaj sastav bio jedan od najzapaženijih na domaćoj sceni ponajviše zahvaljujući upečatljivom imidžu. Tom prilikom govorila je i o nekadašnjoj koleginici Sandri Meljničenko, ali i o odnosu koji su članice grupe imale sa Markom Miloševićem.

U vrijeme najveće popularnosti "Modelsa", njihove nastupe često je posjećivao sin tadašnjeg predsjednika Srbije. Kako je Mimi ispričala, on i Marija bili su veliki fanovi grupe, pa su ih često pozivali i da budu njihovi gosti u kući.

- Marko Milošević je uvijek dolazio na naše nastupe. On i Marija su nas mnogo voljeli. Stalno smo bile gore, kod njih kući na žurkama. Oni su pravili fešte uvijek i stvarno su bili divni prema nama, i ne samo prema nama. Okupljali su cijelu estradu, priča Mimi za TV Adria.

Kada je upitana koja djevojka iz grupe je bila omiljena Marku Miloševiću, Mimi je priznala da je to bila Sandra Nikolić, današnja supruga ruskog milijardera, Sandra Meljničenko.

- Mislim da je Marko najviše volio Sandru, svi su je voljeli. Sandra je bila premazana svim bojama. Ja još nisam bila toliko, ali od nje smo sve učile. Ona je opasna bila, stvarno. Čini mi se da je intelektom bila iznad nas, u smislu da je bila više potkovana od strane majke. Mama je nju driblala, već od malih nogu je čitala Hesea, Luizu Hej, Paola Koelja...

- Kad god smo išle na nastupe ona bi nam govorila: 'Ove knjige da čitate, kaže mama dobre su'. Dosta smo od Sandre učile”.

Inače, nakon što je napustila grupu, Sandra se udala za milijardera Andreja Meljničenka, a njihova svadba koštala je čak 3 miliona eura.

