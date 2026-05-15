Zaboravite na spora litijum-jonska rešenja – prva kvantna baterija na svijetu koristi "super-apsorpciju" kako bi skladištila energiju gotovo trenutno, a puni se brže što je njen kapacitet veći.

Izvor: University of Melbourne

Istraživači su napravili prvu minijaturnu kvantnu bateriju na svijetu, koja bi mogla zauvijek da promijeni način na koji skladištimo energiju.

Za razliku od standardnih baterija koje se oslanjaju na spore hemijske reakcije, ovo rešenje koristi zakone kvantne mehanike kako bi se postiglo ono što je do juče bilo nezamislivo.

Glavna prednost ove kvantne tehnologije je fenomen koji se naziva "super-apsorpcija".

U tom procesu sistem može da primi i raspodijeli energiju mnogo efikasnije nego klasične baterije. Umjesto postepenog punjenja kroz hemijske procese, energija se skladišti gotovo trenutno. Zbog toga bi ovakve baterije mogle da se pune znatno brže od litijum-jonskih, uz potencijalno veću gustinu energije i duži vijek trajanja.

Međutim, najfascinantniji detalj je obrnuta logika punjenja. Što je baterija veća i što više molekula sadrži, ona se puni - efikasnije i brže!

Naučnici sa Univerziteta u Melburnu objasnili su da energiju ne čuvaju u vidu jona koji putuju između anode i katode, već kao elektromagnetno uzbuđenje unutar koherentnih molekula. Ovi molekuli su međusobno "upleteni", što znači da funkcionišu kao jedan ogroman sistem.

Dizajn baterije podsjeća na tehnološki "sendvič"- Slojevi organskih poluprovodnika smješteni su između srebrnih ogledala, stvarajući mikroskopsku šupljinu koja zarobljava svjetlost. U testovima su istraživači koristili laserski impuls koji traje tek jedan kvadrilioniti dio sekunde, a baterija je uspjjela da zadrži energiju milion puta duže nego što je trajalo punjenje.

Džejms Kvač, jedan od vodećih naučnika na projektu, slikovito je objasnio ovaj uspjeh za Guardian: "Na ovom nivou, baterija kojoj je potreban jedan minut da se napuni mogla bi da ostane puna nekoliko godina."

Ova tehnologija otvara nevjerovatne mogućnosti, poput bežičnog punjenja dronova ili aviona laserima dok su još u vazduhu. Prva praktična primena ipak bi mogla da bude napajanje kvantnih računara uz minimalne energetske troškove.

Glavna prepreka ipak ostaje stabilnost na većem nivou. Kvantna stanja su izuzetno osjetljiva na spoljne uticaje, pa naučnici sada rade na tome kako da povećaju bateriju, a da ne izgube "magiju" koja je drži napunjenom. Ako u tome uspiju, fosilna goriva i spori punjači postaće daleka prošlost.