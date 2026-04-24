Srpskoj glumici vjerenik pucao u glavu, pa izvršio samoubistvo: Izborila se sa depresijom, evo kako danas izgleda

Autor Ana Živančević
Ivana Panzalović uspela je da nastavi dalje posle traumatičnog događaja.

Glumica Ivana Panzalović poznata je po ulozi u "Kursadžijama", a trenutno je gledamo u seriji "Igra sudbine".  Veoma je aktivna na društvenim mrežama, gdje redovno objavljuje fotografije sa putovanja, kao i svoje svakodnevice. Uspjela je da se izbori sa traumama iz prošlosti i da živi život punim plućima. 

Ivana je sada pozirala u restoranu nasmijana, a u opisu je napisala "Volim svoj život" ističući da je pobijedila sve izazove i pronašla sreću.

Podsjetimo, Ivanu Panzalović je tadašnji vjerenik pogodio metkom u glavu, posle čega je uslijedila operacija, ali se na svu sreću oporavila. Tada su medji brujali o ovoj jezivoj sceni iz stana na Dedinju, a kako se pisalo on je bio isprovociran žestokom svađom i pokušao je da je ubije nakon čega je izvršio samoubistvo.

Glumica se dugo posle nemilog događaja nije pojavljivala u javnosti. U jednom trenutku otkrila je putem društvene mreže Instagram da je u vezi i da je srećna. Posle toga su počele probe, te se vratila glumi, svom pozivu, a i boksu koji je nekada trenirala.

"Razmišljala sam koliko će me pratiti pitanje o nemilom događaju i onda se prirodno namijeće da to nije nešto što mogu da negiram, jer, eto desilo se. Ono što mogu jeste da se ne vraćam na te misli i uspijevam u tome. U početku je bilo mnogo teško. Imam prije svega divnu porodicu, koja je uvijek uz mene, prijatelje koji su mi mnogo pomogli, i vječito ću im biti zahvalna. Trebalo je mnogo truda da se skrenu misli i da se oporavim, ali i vremena", rekla je Ivana.

