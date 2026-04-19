Slavnom reperu masovno otkazuju koncerte: Pevao "Hajl Hitler" i prodavao majice sa svastikom, fudbalski klub ga zabranio

Autor Dragana Tomašević
Švajcarski fudbalski klub FK Bazel otkazao je koncert Kanijeu Vestu na stadionu St. Jakob-Park.

 Švajcarski klub iz Bazela odbio je da organizuje nastup Kanye West, uz obrazloženje da to ne bi bilo u skladu sa vrijednostima institucije.

"FCB je primio upit i razmotrio ga. Međutim, nakon temeljne provjere ipak smo odlučili da odustanemo jer, u skladu s našim vrijednostima, u ovim okolnostima ne možemo dati prostor tom izvođaču", saopštio je portparol kluba za Reuters.

Ovo je samo posljednje u nizu otkazivanja koja su uslijedila nakon kontroverznih izjava repera, koji je 2021. godine legalno promijenio ime u Ye.

Ranije je otkazan i londonski Wireless Festival, na kojem je trebalo da bude glavna zvijezda sve tri večeri, nakon što mu je zabranjen ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo. Veliki sponzori poput Pepsi i Diageo takođe su prekinuli saradnju.

Slična situacija dogodila se i u Poljskoj, gdje je otkazan planirani koncert na stadionu Stadion Śląski. Ministarka kulture Marta Cienkowska ocijenila je da je organizacija takvog događaja neprihvatljiva.

U međuvremenu, Ye je i sam odložio planirani nastup u Marseju, navodeći da želi da ostavi vrijeme javnosti da procijeni njegovu, kako je rekao, iskrenu želju za iskupljenjem.

Niz otkazivanja uslijedio je nakon njegovih spornih javnih istupa, uključujući objave na društvenim mrežama koje su izazvale oštre reakcije organizacija poput American Jewish Committee.

 Kontroverze su dodatno produbljene nakon emitovanja reklame tokom Super Bowl LIX, kao i objavljivanja pjesme i javnih nastupa koji su izazvali široke osude.

Zbog svega navedenog, Ye se suočava sa sve većim brojem otkazanih nastupa i gubitkom podrške širom međunarodne muzičke scene.

