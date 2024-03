ŠOKIRANI SU ŠTO CIO SVIJET GLEDA U GOLOTINJU NJIHOVE ĆERKE: Otac Bjanke Ćensori uputio JAVNO UPOZORENJE reperu

Otac Bjanke Ćensori izjavio je da mora da razgovara sa Kanje Vestom jer je zabrinut za svoju ćerku. I dok fotografije supruge repera ne prestaju da pune naslovne strane medija širom svijeta, Vest u objavljenoj pjesmi kaže da mu je cilj da "dobije još jedno dijete".

Izvor: Profimedia/Backgrid/MEGA / The Mega Agency

Bjanka Ćensori nema podršku roditelja i oni ne žele da ona dobije dijete sa Kanje Vestom kojeg su opisali kao čovjeka koji potpuno kontroliše njen život. Bjankini otac i majka tvrde da to neće biti stabilan dom za dijete.

U decembru 2023. godine, godinu dana poslije intimne ceremonije vjenčanja Bjanke i Kanjea, reper je na zabavi u Las Vegasu u jednoj od pjesama ubacio stih da planira da dobije još jedno dijete.

Izvor: Profimedia

"Svi već znate da sam impulsivan, još jedno dijete je moj cilj", repovao je Kanje, koji je otac Nort (10), Čikago (6) i Pslam (4) koje je dobio sa bivšom suprugom Kim Kardašijan.

Izvori bliski paru su za "Daily Mail" rekli da Bjanka je razgovarala sa Kanjeom o ideji da dobiju dijete i da zasnuju porodicu. Dodaju i da je uključena u odrastanju četvoro djece koje je dobio sa Kim.

Izvor: Profimedia

Naime, majka i otac Ćensori prvo su podržavali ćerku u želji da zasnuje porodicu sa Vestom, ali kako je vrijeme prolazilo i kako su njene kontrovezne fotografije u javnosti postale tema rasprave sve više su zabrinuti za nju.

Izvor kaže da otac Bjanke Ćensori želi da razgovara sa Kanjeom kako bi shvatio šta se događa između njih i sa njegovom ćerkom.

Izvor: Profimedia

"Želi da ga pita da li bi ovakve stvari radio svojim ćerkama - Nort ili Čikagu, da ih javno erotizuje i posramljuje", dodaje izvor.

Roditelji su, kako se piše, užasnuti kako se njihova ćerka pojavljuje u javnosti.

Iako Kanje brani izgled svoje supruge, ova izjava još više brine ljude bliske Bjanki.

"Taj čovek umjesto da je šititi, on je sve više udaljava od porodice i prijatelja. On je kontroliše i to nije ljubav", zaključuje izvor.